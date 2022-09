První dojmy Motorola Edge 30 Ultra, Fusion a Neo

Zdroj: Dotekománie

Motorola představila celkem tři nové modely – Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion a Edge 30 Neo. My jsme měli možnost si všechny tři osahat a tak vám nyní přinášíme naše první dojmy a rozsáhlou galerii fotek těchto novinek.

Motorola Edge 30 Ultra

Toto je ta nejvybavenější Motorola, která láká především na 200MPx fotoaparát. Celý zadní modul fotoaparátu nabízí pro Motorolu nový design a vypadá to v realitě pěkně. On celý telefon působí v ruce opravdu hodnotně a jakkoliv ne každý je fanoušek zaobleného displeje do boků, mně se to zkrátka líbí. Hliníkový rám má pak ostřejší linie a jako pozitivní také hodnotím celkem příznivou tloušťku a hmotnost.

Celkově displej vypadá opravdu skvěle, jedná se o 144Hz pOLED panel. Jeho zaoblení výrobce pak využívá také pro notifikace podobně jako kdysi Samsung. Pokud máte telefon položený zády na stole, uvidíte svítit zaoblené boky.

Softwarem je Android ve verzi 12 s lehkou úpravou od Motoroly. Výrobce však slibuje, že nedává do telefonu žádný bloatware. Dále se také chlubil vlastním novým fontem a novými widgety a ikonky. Co se aktualizací týče, Edge 30 Ultra má dostat 3 velké updaty Androidu a 4 roky bezpečnostních. Česká cena 21 990 Kč zní přívětivě, uvidíme, jaký bude telefon v praxi.

Motorola Edge 30 Fusion

Ještě více než model Edge 30 Ultra mě zaujal model Edge 30 Fusion. Ten je specifikacemi zařazen o něco málo níže, nicméně designově je možná o něco povedenější. V první řadě je tenčí a lehčí. Oproti Ultra modelu pak krom klasické bílé a černé bude nabízen také v tmavě modré barvě. Ta ale nenabízí matná skleněná záda jako ostatní verze, ale má zadní kryt vyrobený z veganské kůže. Nejen, že to ve skutečnosti skvěle vypadá, ale telefon díky tomu v ruce tolik neklouže.

Zmíněná modrá verze s kůží ale bohužel nebude dostupná v Česku, nejprve bude k dostání černá a později také bílá. Hmotnost 175 gramů při rozměrech s 6,5 palcovým displejem je opravdu příznivá.

Trochu škoda je certifikace IP52, takže ponoření do vody telefon nemusí vydržet a zamrzí také absence bezdrátového nabíjení. To zde není přítomno prý proto, že by kvůli němu byl telefon tlustší a to výrobce nechtěl. Za to drátově nabijete pomocí 68W adaptéru, který dokonce dostanete přímo v balení. Toho si vážím.

Uvnitř tepe Snapdragon 888+, což je sice loňský čip, ale stále nabízí dostatek výkonu. A když vezmeme v potaz cenovku 14 990 Kč, tak se jedná o dobrou volbu.

Motorola Edge 30 Neo

Poslední model spadá již do střední třídy a je to znát i na jeho zpracování. Rám již není kovový, ale jen plastový. To je trochu škoda, nicméně celkově se jedná možná i díky tomu o opravdu lehký a kompaktní telefon.

Výrobce se také chlubil spoluprací s firmou Pantone, která se specializuje na barvy. Díky tomu nabízí celkem čtyři inovované odstíny včetně barvy roku 2022. Tato barva letoška se jmenuje Very Peri, a je to taková fialová. Podle zástupců výrobce pak žádný jiný výrobce přesně tenhle odstín mít letos nebude. Dále si pak budete moci zakoupit světle zelenou, stříbrnou a černou, nicméně do Česka aspoň zatím dorazí jen fialová a černá.

Čelní strana již není tak elegantní, máme zde větší rámečky než u vyšších modelů, ale na střední třídu je to celkem standard. Potěší také velmi líbivý 120Hz displej.

Systémem je i v tomto případě Android 12, ale dostanete již jen dvě velké aktualizace. Bezpečností update má pak na Edge 30 Neo chodit tři roky. To není špatné, ale konkurence nabízí i lepší podporu.

Celkově za 9 990 Kč se jedná o zajímavou alternativu třeba k populárním modelů Galaxy A52s/A53. Novou Motorolu Edge 30 Neo už navíc máme v redakci a tak se můžete těšit na recenzi.

