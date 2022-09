Představeny novinky Poco M5 a Poco M5s

Poco M5; Zdroj: Poco

Po nějaké době jsme se dočkali dvou novinek od značky Poco, která spadá do stáje Xiaomi. Nabízí se nám tedy Poco M5 a Poco M5s, přičemž oba modely míří i na český trh a jejich prodej začíná již tento týden.

Poco M5 a M5s

Už podle názvu byste soudili, že právě Poco M5 bude o něco hůře vybavený smartphone, ale to nejde takto jednoduše konstatovat. Tato novinka má totiž lepší procesor, konkrétně Helio G99. LCD displej má 90Hz frekvenci a baterii o kapacitě lze nabíjet pomocí 18W technologie. Dokonce je zde certifikace IP52, takže mobilu nebude vadit vlhkost a trochu vyšší prašnost.

Poco M5s má o něco slabší procesor a displej nenabízí 90Hz frekvenci, ale na druhou stranu je zde AMOLED panel. Je zde i o něco lepší fotografická výbava a mezi bonusovými prvky nechybí například stereo reproduktory. Kapacita baterie je stejná, ale došlo na rychlejší nabíjení. I odolnost se zvýšila, o čemž svědčí certifikace IP53.

Poco M5 bude u nás dostupný za cenu 4 299 Kč ve variantě se 4 GB RAM a 64GB úložištěm, přičemž od 8. do 11. září za speciální cenu 3 999 Kč. Model M5s má nastavenou cenu na 4 999 Kč, ale to se týká jen 4GB varianty. Pakliže chcete mít 6 GB RAM, připravte si 5 499 Kč. I zde bude možné koupit tento model se slevou, a to za 4 699 Kč, případně za 4 999 Kč.

Specifikace Poco M5

displej: 6,58 palců, 2408 × 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 90Hz, Corning Gorilla Glass 3

procesor: MediaTek Helio G99

verze: 4GB LPDDR4x RAM + 64GB (UFS 2.2) 6GB LPDDR4x RAM + 128GB (UFS 2.2)

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + MIUI

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MP, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, Hi-Res Audio

IP52

rozměry: 163,99 × 76,09 × 8,9 mm; 201 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

Specifikace Poco M5s

displej: 6,43 palců, 1080 × 2400 pixelů (Full HD+), AMOLED, Corning Gorilla Glass

procesor: MediaTek Helio G95

verze: 4GB LPDDR4X RAM + 64/128 GB (UFS 2.2) 6GB LPDDR4X RAM + 128GB (UFS 2.2)

Android 12 + MIUI 13

Dual SIM (nano + nano + microSD)

foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, 118° 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na straně, IR

3.5mm audio jack, stereo, Hi-Res audio

IP53

rozměry: 160,46 × 74,5 × 8,29 mm; 178,8 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 33W

