Google mění hardwarové požadavky na Android 13

Google má v tuto chvíli dvě varianty systému Android. Jedna je ta standardní, která se objevuje u většiny smartphonů, druhá má přívlastek Go a je určena pro hardwarově slabší zařízení. Společnost stanovuje minimální hardwarově požadavky pro systém, ale moc často je nemění. Naposledy jsme se dočkali změny pro Android Go, kde je požadováno, aby mobil měl minimálně 1 GB operační paměti. Nyní přichází s další změnou pro Android 13.

Požadavky na Android 13

Většinou běžné uživatele nemusí zajímat změny v hardwarových požadavcích na systém Android, jelikož se o to starají výrobci, když vytváří nové zařízení. Tentokrát je situace o něco složitější. Google nezávisle na variantě systému, Android nebo Android Go, vyžaduje, aby zařízení mělo minimálně 2 GB operační paměti.

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Pakliže bude mít méně, nedostane certifikaci, respektive nedojde k vydání Google Mobile Services, tedy aplikace a služby od Googlu. To se ale netýká jen nových smartphonů. Podmínka platí i pro stávající zařízení, která by měla být aktualizovaná na Android 13. Pokud tedy máte smartphone s 1 GB RAM a třeba se systémem Android Go, tak nebude dostupná aktualizace na Android 13.

Současně s tím vyžaduje také, aby mobil měl minimálně 16GB úložiště. Naštěstí není na trhu moc mobilů s takovými specifikacemi a zpravidla mají dnes i ty nejlevnější mobily 3 a více GB RAM a 32 GB a více prostoru pro data. Tato změna se tedy dotkne jen budoucích mobilů, které jednoduše budou muset mít požadované specifikace.

