Nová generace Apple Watch představena, dokonce i Apple Watch Ultra

Apple dnešní tiskovou konferenci odstartoval představením nových modelů Apple Watch, ale než se dostal k novinkám, sdílel nejrůznější příběhy o tom, jak hodinky pomohly zachránit životy. Ať se jednalo o problémy se srdcem, nebo se stala nějaká nehoda.

Apple Watch Series 8

První jsme se dočkali nové generace, která se jednoduše jmenuje Apple Watch Series 8. Apple přímo uvádí, že jsou odolnější a také se hodí pro plavání. Největší novinkou, nebo spíše první funkcí, kterou se pochlubil, je senzor tělesné teploty. Kromě toho, že vám hodinky zobrazí teplotu, tak se tato data hodí pro celkové hodnocení zdravotního stavu a také se hodí pro sledování menstruačního cyklu. Případně lze detekovat ovulaci.

Konkrétně mají hodinky dva senzory, jeden na vnitřní straně a druhý na horní, ten slouží pro zpřesnění výsledků a započítání okolního prostředí.

Apple přidal další bezpečnostní funkci. Již nyní hodinky umí detekovat například pád, ale nově zde bude detekce autonehody. Kvůli tomu došlo na vylepšení a přidání senzorů, jako je gyroskop zaznamenávající data ve třech osách a také je zde senzor zrychlení. Současně také používá systém barometr, mikrofon a GPS pro detekování nehody. Všechna data se zpracovávají v hodinkách a neposílají se kamkoliv jinam.

Apple uvedl, že hodinky mají i přes tyto nové funkce stejnou dobu výdrže, tedy jeden den. Novinkou je ale úsporný režim, který prodlouží dobu používání na 36 hodin. Tato funkce bude dostupná i pro starší modely s minimálně watchOS 9.

Apple si připravil mnoho variací nových hodinek a dokonce zde bude i luxusní verze. Základní verze přijde na 399 dolarů, varianta se LTE pak začíná na 499 dolarech. Do prodeje zamíří již 16. září. Na české ceny a dostupnost si budeme muset chvíli počkat.

Apple Watch Se

Druhou novinkou je další generace Apple Watch SE. Zde se firma pochlubila jako první barevnými kombinacemi a také materiály. Současně se Apple zaměřil na recyklaci materiálů.

Nový model má dokonce stejné funkce jako výše uvedené hodinky. Jsou o 20 % rychlejší a mají jasnější displej než předchozí generace. Cena je zde nastavena od 249 dolarů za běžnou variantu, 299 dolarů pak za LTE.

Apple Watch Ultra

Největší novinkou jsou ale Apple Watch Ultra, tedy hodinky pro nejnáročnější uživatele, sportovce a jakékoliv další aktivní uživatele. Odolnost z nového modelu přímo čiší, ostatně byl použit safírový krystal pro displej a samotná konstrukce používá titan.

Hodinky mají také nové tlačítko, které si můžete naprogramovat dle sebe. Apple dokonce přidal druhý mikrofon pro zesílení výstupu a pro lepší volání. Je zde i větší baterie, která nabízí 36 hodin používání. S úsporným režimem lze dosáhnout na 60 hodin. Součástí jsou i nové ciferníky s podporou tmavého režimu, který se dá kdykoliv zapnout a vypnout. K dispozici jsou i zcela nové pásky, které mají také odolat náročnějším podmínkám.

Apple Watch Ultra mají i duální GPS pro přesnější určení polohy. Hodinky jsou designovány i do náročnějších podmínek. Mezi funkcemi se navíc také nachází funkce pro zpětné navigování. K dispozici je i SOS funkce vydávající speciální zvuk, který by měl být slyšet na větší vzdálenosti. Tento model vydrží i více než běžné plavání, dá se s nimi potápět do větších hloubek.

Je docela jasné, že se nebude jednat o levné hodinky. Hodinky přijdou na 799 dolarů a do prodeje zamíří 23. září. Jestli budou k dispozici i u nás, zatím není jasné.

