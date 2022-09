Zdroj: Honor

Do Evropy míří jen Honor 70, cena začíná na 549 eurech [aktualizováno]

Aktualizováno 2. 9.

Sice Honor představil na konci května celou sérii mobilů Honor 70, tedy společně s modely Honor 70 Pro a Honor 70 Pro+, tak do Evropy míří jen Honor 70. Společnost potvrdila dostupnost pro náš trh, přičemž verze s 8 GB RAM a 128GB úložištěm přijde na 549 eur, tedy v přepočtu přibližně 13 470 Kč. Verze s dvojnásobným úložištěm přijde na 599 eur (cca 14 700 Kč). Firma ale nijak nespecifikovala datum zahájení prodeje, jen dodala, že to bude velmi brzy.

Původní článek 30. 5.

V poslední době se spekulovalo o nové sérii od Honoru, respektive o nové generaci. Dnes jsme se dočkali a světlo světa spatřily tři mobily – Honor 70, Honor 70 Pro a Honor 70 Pro+. Dva poslední zmíněné jsou takřka identické a odlišují se jen v jedné specifikaci.

Honor 70, Honor 70 Pro a Honor 70 Pro+

Základní model Honor 70 se dá považovat za velmi zajímavou novinku vyšší střední třídy. Nabízí se zde výborné specifikace, rychlé nabíjení, OLED displej se 120Hz frekvencí a tenkými rámečky a také slušná dávka megapixelů. Firma použila novější senzor IMX800 s 54 MPx. Nechybí stereo reproduktory.

Honor 70 a Honor 70 Pro; Zdroj: Honor

Honor 70 Pro a Honor 70 Pro+ jsou takřka stejné, jen se liší použitými procesory. Honor 70 Pro používá Dimensity 8000 a plus verze má pak ve výbavě Dimensity 9000. Pokud bychom soudili jen dle použitého procesoru, tak by Honor 70 Pro+ mohl aspirovat do top modelové řady.

Co se týče ostatních specifikací, tak displej prošel drobnou úpravou, ale stále jde o 120Hz OLED panel. Rychlost nabíjení se zrychlila na 100W a hlavní foťák dostal navíc optickou stabilizaci obrazu. Dokonce je zde jeden pro zoom, ale má jen 8 MPx. Naštěstí je vybaven stabilizací. Ultra širokoúhlý snímač má také 50 MPx a dokonce stejnou hodnotu najdete u předního snímače.

Honor 70 začíná na ceně 2 699 juanů (cca 9 300 Kč), Honor 70 Pro pak na 3 699 juanech (cca 12 800 Kč) a nejvybavenější pak na 4 299 juanech (cca 14 800 Kč). Nyní si musíme počkat na oficiální informace kolem dostupnosti v Česku.

Specifikace Honor 70

displej: 6,67 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, DCI-P3, HDR 10, až 1000 nitů

procesor: Snapdragon 778G Plus

verze: 8/12 GB RAM + 256GB úložiště 12GB RAM + 512GB úložiště

Android 12 + Magic UI 6.1

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 54 MPx, IMX800, f/1.9 50 MPx, ultra širokoúhlý + makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 161,4 × 73,3 × 7,91 mm; 178 gramů

USB Type-C Audio, stereo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

baterie: 4800 mAh + 66W

Specifikace Honor 70 Pro

displej: 6,78 palců, 2652 x 1200 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, DCI-P3, HDR 10, až 1000 nitů

procesor: Dimensity 8000

verze: 8/12 GB RAM + 256GB úložiště 12GB RAM + 512GB úložiště

Android 12 + Magic UI 6.1

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 54 MPx, IMX800, f/1.9, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý + makro 8 MPx, 3x optický zoom, OIS přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 163,9 × 74,6 × 8,18 mm; 192 gramů

USB Type-C Audio, stereo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 100W

Specifikace Honor 70 Pro+

displej: 6,78 palců, 2652 x 1200 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, DCI-P3, HDR 10, až 1000 nitů

procesor: Dimensity 9000

verze: 8/12 GB RAM + 256GB úložiště 12GB RAM + 512GB úložiště

Android 12 + Magic UI 6.1

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 54 MPx, IMX800, f/1.9, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý + makro 8 MPx, 3x optický zoom, OIS přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 163,9 × 74,6 × 8,18 mm; 192 gramů

USB Type-C Audio, stereo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 100W

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



