To nej z uplynulého týdne #23 – letní akce, Apple novinky a hodinky s eSIM

Apple Watch s eSIM oficiálně v ČR: T-Mobile bude prvním podporujícím operátorem

Apple Watch řadu let podporují mobilní data. V zahraničí si uživatelé mohli užívat benefity, které my v České republice využívat nemohli. Tomu je ale po několikaletém čekání u konce. T-Mobile jako první český operátor do své nabídky zařadí chytré hodinky Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE ve verzi GPS + Cellilar s podporou eSIM. [pokračování článku]

Honor chystá velký návrat, potvrzuje sérii Honor 50

Honor se nějak moc už netají nadcházejícími novinkami a ukazuje je v předstihu. Konkrétně se nám tak nabízí první pohled na záda mobilu a barevná provedení. Mimo to se spekuluje, že verze Honor 50 Pro bude mít duální přední foťák v otvoru v displeji. [pokračování článku]

Apple představil iOS 15 a iPadOS 15 – v hlavní roli iMessage, nový multitasking a vylepšení notifikací

Apple dnes v rámci vývojářské konference WWDC 2021 představil na úvodní keynote hlavní novou verzi operačního systému iOS 15 a také iPadOS 15. Nová verze se nese v duchu evoluce a hlavní novinkou jsou vylepšení v iMessage nebo u notifikací. Proměnou prošel také multitasking na iPadu. Nový systém bude ke stažení ve finální verzi na podzim. [pokračování článku]

watchOS 8 – více zdraví, více pohybu, více všeho

Apple samozřejmě na letošním WWDC nezapomněl ani na operační systém watchOS, který nosíte na svém zápěstí. I v tomto případě došlo na několik zajímavých změn, na které rozhodně nemůžeme zapomenout. Přinášíme vám detailní pohled na veškeré novinky v rámci watchOS, které byly na WWDC představeny. [pokračování článku]

macOS Monterey: přetahování souborů přes dva Macy a další novinky

Air Force One, jak je přezdíván Craig Federighi, na WWDC představil nový systém macOS Monterey. Ten přináší hned několik příjemných novinek, které oceníte při každodenní práci na vašem Macu. Pojďme si nejzásadnější a nejzajímavější funkce z WWDC představit. [pokračování článku]

FaceTime míří na Android, ale má to menší háček

Apple na WWDC 2021 oznámil velkou novinku, kterou ocení uživatelé Androidu. Konkrétně populární služba FaceTime bude mít spoustu nových funkcí, ale nás zaujala zejména tato: kompatibilita se systémem Android. Něco takového si někteří jen představovali. [pokračování článku]

iCloud+ je nová bezpečnostní služba

Apple v rámci WWDC představil také některé aktualizace pro službu iCloud. Konkrétně jsme se dočkali novinky v podobě iCloud+. Nutno podotknout, že stávající předplatitelé iCloudu získají tyto funkce iCloudu+ za stejnou měsíční cenu předplatného. [pokračování článku]

WhatsApp zřejmě brzy zavede ověřování účtu pomocí telefonického hovoru

Společnost WhatsApp, která je vlastněna Facebookem, aktuálně pracuje na novém způsobu ověření účtu. Nově namísto SMS čekejte příchozí hovor. [pokračování článku]

Nokia C01 Plus je vylepšený model C1, i tak neohromí

HMD Global poměrně nedávno představilo několik nových modelů, přičemž došlo na změnu značení. I tak jsme se dočkali jedné novinky ještě s původním stylem pojmenování. Nokia C01 Plus velmi připomíná Nokia C1 z roku 2019 a dokonce sdílí několik podobných specifikací. [pokračování článku]

Google Stadia konečně v Chromecastu s podporou Google TV a Android TV

Google oznámil, že na konci měsíce spustí podporu herní služby Stadia pro zařízení Chromecast a další streamovací zařízení a také rozšíří podporu chytrých TV. Konkrétně Chromecast se tak dočkal podpory po osmi měsících od spuštění služby. [pokračování článku]

Aplikace Google Measure končí, už nedostane aktualizace

Nedávno Google představil novinky pro své smartphony Pixel, přičemž se zřejmě později dočkají i ostatní uživatelé. Ale když je zde něco nového, je potřeba se asi zbavit něčeho starého. Google oficiálně potvrzuje konec aplikace Measure. [pokračování článku]

Garmin uvedl hodinky Forerunner 55 a 945 LTE

Americká firma Garmin oficiálně představuje dva přírůstky mířící do populární série Forerunner. Zatímco cenově dostupný model Forerunner 55 půjde naproti méně náročným uživatelům, tak druhý zástupce v podobě hodinek Forerunner 945 LTE má za cíl uspokojit ty nejnáročnější sportovce. Tomu samozřejmě odpovídá široká výbava podmíněná nadstandardní cenovkou. [pokračování článku]

Apple odstartoval snímkování vybraných regionů v ČR pro své mapy

Funkce Look Around, která umožňuje v iOS mapách společnosti Apple, prohlížet místa je podporovaná prozatím v pěti zemích světa. Mezi ně patří USA, Kanada, Velká Británie, Irsko a Japonsko. [pokračování článku]

Předplatné pro Apple Podcast se zdrží

Apple sice představil placenou verzi své služby Podcast, ale následně došlo k odkladu. Původně se uvádělo, že se tak stane někdy v červnu. Dnes je již známé datum. Stane se tak 15. června. [pokračování článku]

Google nově bude v mapách navádět řidiče na bezpečnější trasy

V lednu tohoto roku jsme vám přinesli informace o novince v mapách Google, které přinesly lepší plánování tras pro řidiče elektromobilů. Nyní se v mapách plánuje pro řidiče další užitečná funkce. [pokračování článku]

iPad Pro nabídne bezdrátové nabíjení a skleněná záda

Apple podle nedávné zprávy Bloomberg pracuje na nové verzi iPadu Pro, který bude poprvé v historii vybaven bezdrátovým nabíjením. Aby ale společnost dokázala technologii implementovat, přejde u nových modelů na sklo. To znamená, že zadní strana iPadů Pro by měla být zcela skleněná, což nahradí současný hliník. [pokračování článku]

T-Mobile má letní akci – Sportovní léto s neomezenými mobilními daty

Na vánoční akce jsme si poměrně rychle zvykli, zejména pokud se nabízí neomezená data či jiné bonusy. Mobilní operátoři také občas představí podobné akce na léto, přičemž nyní se pochlubil T-Mobile. Ten doslova nabízí neomezený internet na určitou dobu. Nový balíček se jmenuje Sportovní léto. [pokračování článku]

OnePlus Nord CE oficiálně, méně foťáků a konektor pro sluchátka

Nějakou dobu se spekulovalo, že společnost OnePlus připravuje další model série Nord, tentokrát s označením Nord SE. Nakonec zde máme novinku OnePlus Nord CE, kde poslední dvě písmena znamenají Core Edition. Skoro by se dalo říci, že takto měl vypadat původní model, tedy z pohledu specifikací. [pokračování článku]

Google už Evropě nebude požadovat poplatek za nabízené vyhledávače na zařízeních Android

Společnost Google se rozhodla zrušit vybírání aukčních poplatků od vyhledávacích služeb, aby mohly být zobrazeny na úvodní stránce s výběrem vyhledávače na zařízeních Android. Tato skutečnost přichází v platnost pro evropský kontinent. [pokračování článku]

Nokia C20 Plus oficiálně, slušně vybavený Android Go mobil

V tomto týdnu společnost HMD Global nenápadně představila modernizovaný model Nokia C01 Plus a dnes zde máme jeho většího a o něco lépe vybavenějšího sourozence. Mobil Nokia C20 Plus i tak zapadá do nižší třídy, a to nejen z pohledu specifikací. [pokračování článku]

iCloud Mail dostane nové rozhraní, aktuálně dostupné v beta verzi

Vydání iOS 15 se blíží a na našem webu vám přinášíme pravidelní informace o novinkách, které přinese. Kromě novinek pro zařízení iPhone a iPad se občas objeví i aktualizace webových aplikací. [pokračování článku]

Celosvětové prodeje smartphonů dosáhnou dramatického zlepšení

Očekává se, že světový trh se smartphony v tomto roce zaznamená nejsilnější prodejní nárůst od roku 2015. Vyplývá to ze zprávy analytické společnosti IDC. Podle ní se předpokládá, že v tomto roce dosáhnou prodeje na 1,38 mld. kusů, což by představovalo nárůst o 7,7 % oproti 2020. [pokračování článku]

