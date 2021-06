Celosvětové prodeje smartphonů dosáhnou dramatického zlepšení

Očekává se, že světový trh se smartphony v tomto roce zaznamená nejsilnější prodejní nárůst od roku 2015. Vyplývá to ze zprávy analytické společnosti IDC. Podle ní se předpokládá, že v tomto roce dosáhnou prodeje na 1,38 mld. kusů, což by představovalo nárůst o 7,7 % oproti 2020.

Pozitivní trend bude pokračovat i do příštího roku s očekávaným meziročním růstem o 3,8 %. Předpokládané dodávky pro toto období jsou údajně celkem 1,43 mld. kusů. Velký vliv na tom budou mít rozrůstající se 5G sítě a větší nabídka 5G telefonů. Naopak silná poptávka bude i po 4G chytrých telefonech v nižší a střední třídě.

Podle zprávy IDC smartphony zaznamenávají velkou konkurenci v oblasti spotřebitelských výdajů z přilehlých trhů, jako jsou počítače, tablety, televizory a chytré domácí spotřebiče. Mobilní trh se během letošního čtvrtletí vrátil k růstu a od té doby bude k vidění pouze nárůst.

