iPad Pro nabídne bezdrátové nabíjení a skleněná záda

Apple podle nedávné zprávy Bloomberg pracuje na nové verzi iPadu Pro, který bude poprvé v historii vybaven bezdrátovým nabíjením. Aby ale společnost dokázala technologii implementovat, přejde u nových modelů na sklo. To znamená, že zadní strana iPadů Pro by měla být zcela skleněná, což nahradí současný hliník.

Apple ĂşdajnÄ› má testovat magnetickĂ˝ nabĂ­jecĂ­ systĂ©m pro novĂ˝ iPad Pro podobnĂ˝ konektoru MagSafe, kterĂ˝ byl pĹ™edstaven s Ĺ™adou telefonĹŻ iPhone 12. NovĂ˝ tablet by se dokonce mohl doÄŤkat i podpory reverznĂ­ho bezdrátovĂ©ho nabĂ­jenĂ­, coĹľ by iPadu umoĹľnilo slouĹľit jako samotnĂ© bezdrátovÄ› nabĂ­jecĂ­ mĂ­sto.Â

Společnost nedávno vydala iPad Pro s procesorem M1 a Mini LED displejem. Model s bezdrátovým nabíjením by tedy mohl dorazit až příští rok. Bloomberg však ve své zprávě uvedl, že Apple v tomto roce chystá přepracovaný iPad mini s užšími rámečky kolem displeje. Není ale jasné, zda bude mít Face ID nebo Touch ID v tlačítku pro zapnutí/vypnutí displeje,

Zdroj: theverge.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!