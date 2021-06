iCloud+ je nová bezpečnostní služba

Zdroj: WWDC

Apple v rámci WWDC představil také některé aktualizace pro službu iCloud. Konkrétně jsme se dočkali novinky v podobě iCloud+. Nutno podotknout, že stávající předplatitelé iCloudu získají tyto funkce iCloudu+ za stejnou měsíční cenu předplatného.

iCloud+ vás bude lépe chránit

V rámci Safari Apple spouští novou funkci ochrany osobních údajů s názvem Private Relay. Zní to trochu jako nová funkce DNS, kterou Apple vyvíjí s Cloudflare. Původně pojmenovaný Oblivious DNS-over-HTTPS zněl příliš složitě, takže Private Relay zní mnohem lépe. Navíc je to kombinace DNS-over-HTTPS s proxy servery.

Nicméně, když budete mít aktivovaný soukromý režim, nikdo nebude moci sledovat vaši historii procházení – ne váš poskytovatel internetových služeb, ale kdokoli, kdo stojí uprostřed vašeho požadavku mezi zařízením a serverem, od kterého požadujete nějaké informace. Na to ale, jak přesně funkce funguje, si budeme muset nějakou chvíli počkat. Apple příliš informací nesdílel.

Druhou funkcí iCloud+ je „Skrýt můj e-mail“. Ta vám umožňuje generovat náhodné e-mailové adresy při registraci k odběru zpravodaje nebo při vytvoření účtu na webu. Pokud jste použili možnosti „Sign in with Apple“, víte, že vám společnost nabízí možnost používat falešné e-mailové adresy iCloud. Funguje to podobně, ale s tím rozdílem, že pro jakoukoli aplikaci.

A konečně, Apple opravuje HomeKit Secure Video. iCloud+ odděluje bezplatné iCloud uživatele od placených iCloud uživatelů. V podstatě jste doposud platili jen za větší úložný prostor. Nyní zaplatíte za větší úložný prostor a více funkcí. Předplatné startuje na 0,99 dolarech za 50 GB (a včetně funkce iCloud+).

Zdroj: techcrunch.com

reklama reklama