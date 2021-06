Apple na WWDC 2021 oznámil velkou novinku, kterou ocení uživatelé Androidu. Konkrétně populární služba FaceTime bude mít spoustu nových funkcí, ale nás zaujala zejména tato: kompatibilita se systémem Android. Něco takového si někteří jen představovali.

Apple v budoucnu uživatelům umožní, kteří nepoužívají iOS, připojovat se k hovorům FaceTime přímo prostřednictvím webového prohlížeče. To v praxi znamená kompatibilitu s Androidem. Apple dokonce na WWDC demonstroval přímo Android telefon (s lehce úsměvně zastaralým výřezem v displeji) a notebook s Windows.

Aplikace pro Android by byla pochopitelně vhodnější, ale jakýkoli druh podpory Apple služeb je na této platformě vzácná a vítaná. Jednou z takových vzácnějších služeb je Apple Music, ačkoli cíl společnosti je v tomto případě mnohem transparentnější (peníze). Bude ale zajímavé sledovat, jak v budoucnu bude chtít Apple se systémem Android více integrovat.

Zdroj: androidpolice.com

FaceTime míří na Android, ale má to menší háček

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!