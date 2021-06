macOS Monterey: přetahování souborů přes dva Macy a další novinky

Air Force One, jak je přezdíván Craig Federighi, na WWDC představil nový systém macOS Monterey. Ten přináší hned několik příjemných novinek, které oceníte při každodenní práci na vašem Macu. Pojďme si nejzásadnější a nejzajímavější funkce z WWDC představit.

macOS Monterey se dočkal Universal Control, což je rozšíření kontinuity. Pokud umístíte iPad vedle Macu, pohybem kurzoru sem a tam rozpozná, které zařízení je ovládáno. Nejlepší ale na tom je, že funkce podporuje více než dvě zařízení. V praxi tak budete moci přetáhnout soubor z iPadu přes dva Macy. To ale není vše, co Monterey přináší.

Apple do letošního macOS přidal AirPlay. Nově budete moci například kreslit na iPadu a výsledek sledovat na obrazovce Macu. Nebo budete moci použít svůj Mac jako reproduktor pro přehrávání skladeb. Máme tu také nově klávesové zkratky pro Mac. Apple nabízí bohatou knihovnu už předem připravených zkratek pouze pro Mac.

Apple opět demonstroval, že Safari je nejrychlejší prohlížeč na světě. Nezapomněl zmínit, že prohlížení webu se Safari může váš Mac s M1 dostat až na 17 hodin používání. Zajímavé ale je, že v prohlížeči prý uživatelé pracují mnohem více než kdykoliv předtím. Díky tomu uživatelé musí pracovat s opravdovou řadou záložek. Proto se Safari v macOS Monterey dočkalo kompaktnějších a na pohled „lehčích“ karet, a pro minimalizaci nepořádku jsou k dispozici nové skupiny karet.

Na iPadu fungují záložky a skupiny záložek stejně jako na Macu s okamžitou synchronizací. Na iPhonu ale Apple udělal něco jiného. Kvůli malému displeji musel v dolní části nabídnout novou lištu, která se zobrazí po klepnutím na displej. Rozšíření pro Safari bude možné nainstalovat také na iOS.

Zdroj: WWDC 2021

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!