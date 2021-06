Nokia C20 Plus; Zdroj: HDM Global

Nokia C20 Plus oficiálně, slušně vybavený Android Go mobil

V tomto týdnu společnost HMD Global nenápadně představila modernizovaný model Nokia C01 Plus a dnes zde máme jeho většího a o něco lépe vybavenějšího sourozence. Mobil Nokia C20 Plus i tak zapadá do nižší třídy, a to nejen z pohledu specifikací.

Nokia C20 Plus

Nokia C20 Plus nabízí lepší specifikace než Nokia C01 Plus, byť se stále jedná o Android Go mobil. Odlehčená verze systému většinou naznačuje, že operační paměť bude velmi malá, ale zde se nabízí rovnou 3 GB, takže celkově výkon nemusí tak moc trpět. Co se týče procesoru, společnost zvolila Unisoc SC9863A a 8 jádry a frekvencí 1,6 GHz.

Na zadní straně je sice dvojice foťáků, ale sekundární snímač s 2 MPx je spíše jen navíc a moc zábavy si s ním neužijete. Displej je větší a poskytuje HD+ rozlišení. Nokia C20 Plus nenabízí čtečku otisků prstů, takže se musíte spolehnout na gesto nebo pin, případně je zde pro rychlejší odemknutí rozpoznání obličeje.

Z nějakého důvodu má smartphone microUSB. Možná by HMD Global už mělo přejít na novější konektor i u své nejnižší řady. Co se týče energie, je zde k dispozici kapacita 4950 mAh s podporou 10W nabíjení. Celkově se tak jedná o základní mobil, který možná zaujme svou výdrží na jedno nabití, když vezmeme nenáročný systém, nižší rozlišení displeje a velkou kapacitu baterie.

Specifikace

displej: 6,5 palců, HD+, 20:9, IPS

procesor: Unisoc SC9863A, 8 jader, 1,6 GHz

3GB RAM

úložiště: 32 GB + microSD

Android 11 Go Edition

Single / Dual SIM

Foťáky: zadní – 8 MPx, f/2.4 2 MPx přední – 5 MPx

3.5mm jack, FM Radio

rozměry: 165,4 x 75,85 mm, 204,7 gramů

LTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB

baterie: 4960 mAh + 10W

Mobil Nokia C20 Plus má nastavenou cenu na 699 juanů, což je v přepočtu přibližně 2 280 Kč. Evropská, případně česká cena by mohla být kolem 2 960 Kč.

Zdroj: fonearena.com



