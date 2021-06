Apple Watch s eSIM oficiálně v ČR: T-Mobile bude prvním podporujícím operátorem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple Watch řadu let podporují mobilní data. V zahraničí si uživatelé mohli užívat benefity, které my v České republice využívat nemohli. Tomu je ale po několikaletém čekání u konce. T-Mobile jako první český operátor do své nabídky zařadí chytré hodinky Apple Watch Series 6 a Apple Watch SE ve verzi GPS + Cellilar s podporou eSIM.

Apple Watch s GPS+Cellular i v Česku

To je velká věc pro nejednoho jablečného majitele. Oba modely budou v prodeji od pondělí 14. června. Kompletní ceník, dostupnost a informace o tarifech budou k dispozici ve stejný den na stránkách českého operátora.

Podle příspěvků na Twitteru se ale zdá, že budete muset mít dva tarify. Jeden na svém mobilním zařízení a druhý tarif pro Apple Watch. To ale v tuto chvíli jen spekulujeme. V pondělí 14. června v 15:00 se dozvíme více. Tak či onak jde o velký posun dopředu.



