Apple představil iOS 15 a iPadOS 15 – v hlavní roli iMessage, nový multitasking a vylepšení notifikací

Apple dnes v rámci vývojářské konference WWDC 2021 představil na úvodní keynote hlavní novou verzi operačního systému iOS 15 a také iPadOS 15. Nová verze se nese v duchu evoluce a hlavní novinkou jsou vylepšení v iMessage nebo u notifikací. Proměnou prošel také multitasking na iPadu. Nový systém bude ke stažení ve finální verzi na podzim.

watchOS 8 – více zdraví, více pohybu, více všeho

iOS 15: FaceTime

V době koronavirové jsou práce na komunikačních službách opravdu důležité. Pro ještě lepší uživatelský zážitek Apple do své služby FaceTime přidal podporu Spatial Audio. Díky tomu by uživatelé měli mít pocit, jako kdyby všichni účastníci online hovoru byli ve stejné místnosti. FaceTime dále disponuje novým strojovým učením, který blokuje okolní hluk a upřednostňuje váš hlas, čímž budete pro druhou stranu velmi dobře slyšet.

K dispozici jsou také nové možnosti zobrazení mřížky pro video. Můžete jasně identifikovat, kdo aktuálně mluví, a zároveň sledovat reakce všech ostatních. Režim Portrét pak rozostří pozadí a zaostří se na účastníka. Užitečnou novinkou jsou také odkazy na FaceTime. Budete moci tak naplánovat hovor předem a odkaz odeslat prostřednictvím iMessage, e-mailu, WhatsAppu, kalendáře. Funguje také na Androidu přímo z prohlížeče.

Funkce SharePlay pak umožňuje poslouchat společně hudbu, sledovat filmy nebo sdílet obrazovku. Během hovoru stačí stisknout tlačítko „Přehrát v Apple Music“. Společnost v současnosti pracuje s Disney+, Huli, HBO Max, NBA, Twitch, TikTok, ESPN+, Paramount+, Pluto, MasterClass.

iOS 15: Vylepšené notifikace

Proměnnou na novém iOS 15 prošla správa notifikací. Nyní jsou dostupné profily na základě kterých se nastavuje doručování notifikací pro konkrétní aplikace. Můžete si tak nastavit například profil při řízení, pro spánek, práci a podobně – podle toho se oznámení také upraví. Jedná se tak o jisté vylepšení režimu Nerušit. Jednoduše řečeno, díky funkci Notification Summary budete moci automaticky seřadit oznámení podle jejich důležitosti.

Změny v iMessage

Vylepšení aplikace Zprávy a integrovaných iMessage Apple naznačil již předem v rámci hashtagu #WWDC na Twitteru. Nyní bude možné jednodušeji sdílet obrázky, zprávy či hudbu s dalšími uživateli. Přibyla nová gesta pro přejetí, rozbalení a podobně. Další novinkou je také režim Nerušit. Pokud tuto funkci budete mít aktivovanou, uživatelé o tom budou informování pomocí drobného textu v konverzaci (můžete znát ze Slacku).

Fotoaparát

Nativní aplikace Fotoaparát nově umí pracovat s živým textem. Zachytit budete moci text a ten přímo zkopírovat do schránky a vložit jej do dalších aplikací, jako je Mail. Dokonce s funkcí budete moci pracovat i v případě fotografií. Budete-li například před školní tabulí, budete moci fotoaparátem text sejmout a vložit jej do aplikace. Umělá inteligence umožňuje detekovat telefonní čísla na fotografiích a zajistí, abyste mohli vyvolat hovor pomocí jednoho klepnutí. V současnosti bude podporováno sedm jazyků pro iPhone, iPad a Mac.

Fotky

Přibylo vyhledávání fotografií pomocí funkce Spotlight. Nově budete moci hledat lidi, scény, prvky, umístění, dokonce i text na fotografii. K dispozici budou bohaté výsledky.

Zdroj: WWDC

Funkce Memories se nově integruje také se službou Apple Music. Apple tvrdí, že přizpůsobenými skladbami z Apple Music budete moci oživit své vzpomínky.

Zdroj: WWDC

Wallet, Počasí a Mapy

Wallet v současnosti umožňuje v mnohém nahradit klasickou peněženku, kterou denně u sebe nosíme. Jedna věc ale aplikace stále chyběla – občanský či řidičský průkaz. To se s příchodem iOS 15 změní, alespoň pro některé státy USA, ve kterých budete moci mít u sebe pouze digitální průkaz.

Zdroj: WWDC

Aplikace Počasí dorazila s novým designem. Nově se bude rozhraní měnit podle podmínek. Díky tomu bude ještě více srozumitelné, jaké vás budou čekat podmínky, jako je vítr, UV záření, barometrický tlak aj. Apple přidal tisíce variací pozadí odrážejících polohy slunce, mraky, počasí.

Zdroj: WWDC

Aplikace Mapy přichází s novým vysokým rozlišením. Kromě vylepšených designových prvků upoutají především detailní informace pro navigaci – včetně semaforů, pruhů i zobrazení mimoúrovňových křižovatek. K dispozici je ale nové zvětšené zobrazení zeměkoule.

Zdroj: WWDC

AirPods

Nových bezdrátových sluchátek jsme se sice nedočkali, zato podpory několika funkcí ano. Jednou z novinek je možnost AirPods Pro a Max vyhledat v aplikaci Najít. Aplikace také automaticky upozorní uživatele, pokud svá sluchátka zapomene vzít s sebou. Funkce Conversation Boost pomůže lidem se sluchovými problémy soustředit AirPods Pro na osobu, která mluví před vámi.

Zdroj: WWDC

Siri vám nyní může číst důležitá a citlivá oznámení. Díky umístění může Siri automaticky číst i váš nákupní seznam. Spatial Audio přichází do tvOS s dynamickým sledováním hlavy. Kromě toho se funkce dočkáme i v macOS s M1. Dolby Atmos Spatial Audio bude pro Apple Music dostupné ihned.

iPadOS 15: Widgety na ploše kdekoliv i na iPadu

Vloni jsme se dočkali zcela nových widgetů, které na iPhonech je možné umístit kamkoliv mezi ikonky. To však na iPadu z nepochopitelného důvodu nešlo. Letos iPadOS 15 konečně opravuje tento problém a nyní tak bude možné vložit widget kamkoliv mezi ikonky. App Library přichází i na platformu iPadOS. Funkce bude integrovaná přímo do doku, takže se k ní dostanete vždy jedním dotykem. Nechybí ani možnost dočasně schovat stránky aplikací.

Zdroj: WWDC

iPadOS 15: Multitasking

Hlavní novinkou je je tzv. Shelf. Jedná se o funkci, která umožní přehledně zobrazit otevřená okna a přepínat mezi nimi. Apple nezapomněl přidat pro všechny nové funkce klávesové zkratky.

Zdroj: WWDC

Quick Note

Tato nová funkce umožní v samostatném okně vytvořit či číst poznámku a na pozadí mít otevřenou libovolnou aplikaci. Apple vylepšil i celkovou spolupráci a organizaci poznámek s dalšími účastníky. Díky zmínkám můžete označit lidi na konkrétní „task“ a ti dostatnou oznámení. Kamkoliv do poznámky můžete přidat značku pro lepší orientaci.

Zdroj: WWDC

Quick Note můžete vytvářet na iPadu a Macu, prohlížet a editovat pak na iPhonu.

Kompatibilita

iOS 15 bude dostupný na všechny iPhony 7 a novější. O podporu přichází modely iPhone 6S / 6S Plus z roku 2015. Níže naleznete seznam všech podporovaných modelů.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE (2. generace)

iPadOS 15 pak dorazí na následující modely:

iPad Pro 12,9 palce (2015 a novější)

iPad Pro 10,5 palce

iPad Pro 9,7 palce

iPad Pro – 11 palců (2018 a novější)

iPad (5. generace a novější)

iPad Air (3. generace a novější)

iPad Mini (5. generace)

Zdroj: WWDC 2021



