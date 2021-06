watchOS 8 – více zdraví, více pohybu, více všeho

Apple samozřejmě na letošním WWDC nezapomněl ani na operační systém watchOS, který nosíte na svém zápěstí. I v tomto případě došlo na několik zajímavých změn, na které rozhodně nemůžeme zapomenout. Přinášíme vám detailní pohled na veškeré novinky v rámci watchOS, které byly na WWDC představeny.

Na WWDC byla řeč o aplikaci Breathe, v češtině Dýchání. Ta byla vylepšena o nové možnosti, jak mít dozor nad zklidnění mysli. Aplikace také dostala nový název Mindfulness. K dispozici jsou samozřejmě také nové animace. Demonstrovány byly ale také další typy cvičení. Apple Watch, respektive operační systém watchOS 8 se naučil zaznamenávat další sporty. Konkrétně jsme se dočkali tai chi pro meditaci nebo pilates. Služba Fitness+ přináší novou sérii cvičení s Jeanette Jenkins.

Drobnou změnu ocení příznivci ciferníků, protože si nově budete moci nastavit ty nejlepší portréty na jejich pozadí. Uživatelé také budou moci snadněji sdílet fotografie přímo z Apple Watch. I práce s textem pomocí funkce Scribble bude o něco příjemnější.

Zdroj: WWDC

Na výše uvedených snímcích si můžete všimnout nového sdílení fotografií ve Zprávách a v Mailu. K dispozici jsou také úpravy textu pomocí Scribble, přidávání emoji, nebo používání korunky k umístění kurzoru.

Zdroj: WWDC 2021

