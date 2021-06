macOS Monterey umí automaticky změnit velikosti oken

Společnost Apple tento týden představila macOS Monterey a jednou z malých, ale pohodlných funkcí, která během hlavní prezentace WWDC nebyla zmíněna, je automatická změna velikosti okna.

Jak vysvětluje sám Apple na stránkách k systému macOS Monterey, okna dokáží nové automaticky měnit velikost, když jsou přesunuta z nativního displeje Macu na sekundární displej. Tím je myšleno třeba externí monitor, jiný Mac nebo iPad pomocí Sidecaru.

Tato funkce by se mohla ukázat jako obzvláště užitečná při přesouvání oken mezi menším displejem MacBooku a větším externím monitorem. Další novou funkcí správy oken v rámci systému macOS Monterey je možnost zobrazit lištu nabídek kdykoliv, když je aplikace v režimu celé obrazovky. To v praxi usnadní zobrazení různých nabídek aplikace a dalších přehledných informací.

Systém je v současné době k dispozici jako beta verze pro registrované vývojáře, přičemž finální a veřejné verze se pravděpodobně dočkáme v období od září do listopadu letošního roku.

Zdroj: macrumors.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!