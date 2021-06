iOS 15: App Store nenabídne snímky nainstalovaných aplikací

V pondělí společnost Apple představila nový operační systém iOS 15. Pár dní je systém v rukou beta testerů a registrovaných vývojářů, kteří mohou novinku testovat a hlásit veškeré chyby, které Apple následně opraví. Během pár dnů vyšlo na povrch celá řada skrytých funkcí, o kterých Apple na WWDC 2021 nehovořil.

Jednou z novĂ˝ch skrytĂ˝ch novinek je změna chovĂĄnĂ­ v App Storu. Nově jsou ve vĂ˝sledcĂ­ch hledĂĄnĂ­ skryty snĂ­mky obrazovky jiĹž nainstalovanĂ˝ch aplikacĂ­. Tato novinka velmi rychle obletěla Twitter, protoĹže uĹživatelĹŻm usnadnĂ­ objevovĂĄnĂ­ novĂ˝ch nebo aktuĂĄlně odinstalovanĂ˝ch aplikacĂ­.Â

Nově se tak zobrazí jen název aplikace, ikona a tlačítko „Otevřít“ (pro nainstalované aplikace). Výsledkem je, že aplikace, které se dříve zobrazovaly pouze posouváním, jsou nyní díky novému kompaktnímu formátu ihned viditelné.

Zdroj: macrumors.com

