To nej z uplynulého týdne #22 – neomezené tarify, placený Twitter a omezení Androidu

Twitter Spaces míří na web

Clubhouse odstartoval nový trend v oblasti audio chatu a dnes zde již máme sociální sítě, které přidaly tuto funkcionalitu mezi ostatní. Asi nejdál je Twitter se svou službou Spaces, která dokonce předběhla Clubhouse v dostupnosti na Androidu. Nyní překonává původní službu v nové oblasti. [pokračování článku]

Mobilní signál se rozšiřuje o další stanice metra

Máme zde další aktualizaci ohledně pokrývání stanic metra mobilním signálem. DPP od dnešního dne nabízí ve spolupráci s mobilními operátory stanice Zličín, Stodůlky a Jinonice (linka B). K dispozici je LTE i 5G. K dnešnímu dni je pokryto 46 stanic z 61. [pokračování článku]

Messenger a tmavý vzhled – chystá se jedna změna

Messenger nabízí tmavý režim již přes dva roky a od té doby nedošlo k jakékoliv změně. Nyní konečně začíná testovat možnost systémového nastavení. Do této chvíle musíte měnit prostředí manuálně, což není nejvhodnější, pokud používáte nastavení mobilu do tmavého režimu například podle času. Nově se tak aplikace naučí respektovat systémové nastavení. Asi bude nějakou chvíli trvat, než se novinka rozšíří mezi všechny uživatele. [pokračování článku]

Pixel 6 (Pro) bude nejodvážnější mobil od Googlu

Pixel 6 a Pixel 6 Pro se představí v druhé polovině roku. Už nyní můžeme konstatovat, že se asi bude jednat o nejodvážnější smartphony od Googlu, ale kromě toho nabídnout zcela nový procesor, vlastní NPU i ISP. Další spekulace ale zmiňují, že mají přinést značná vylepšení v oblasti natáčení videí, ale to asi nebude vše. [pokračování článku]

Vodafone nabízí nové neomezené tarify pro jednotlivce

Když mobilní operátoři začali představovat neomezené mobilní tarify i z pohledu dat, tak zpravidla lákali hlavně rodiny. Na trhu jde najít i pro jednotlivce, ale ceny byly vyšší. Dnes Vodafone přichází s novou nabídkou, která nahrazuje původní RED tarify s omezeným balíčkem dat. [pokračování článku]

Bugatti představuje chytré hodinky, budou vybaveny špičkovou technologií

Když se řekne Bugatti, každému se vybaví špičková a luxusní auta, která vlastní jen pár vyvolených. Italský výrobce se nyní rozhodl podnikat kroky i na poli nositelných zařízení. Ve spolupráci s hodinářskou značkou VIITA pracuje na třech špičkových modelech chytrých hodinek. [pokračování článku]

Honor chystá velký návrat, potvrzuje sérii Honor 50

Honor již oficiálně potvrdil příchod nových mobilů Honor 50, přičemž se bude jednat v základu o vyšší střední třídu, ale očekáváme také model se Snapdragonem 888. Společnost ale nebyla nějak moc konkrétní, co se týče oficiálního termínu uvedení. Dnes společnost potvrdila, že se tak stane 16. června a událost se odehraje v Číně. Zatím nevíme, jestli se plánuje speciální akce pro globální trh. [pokračování článku]

GUG červen – „létem“ a už i trochu světem

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

Huawei uvádí dvojici Hodinek Huawei Watch 3 a Watch 3 Pro s HarmonyOS

Huawei dnes oficiálně uvedl vlastní operační systém HarmonyOS, kromě toho jsme se dočkali také nových zařízení, jako jsou například nové hodinky Huawei Watch 3 a Huawei Watch 3 Pro. [pokračování článku]

Huawei ukázalo podobu top modelu P50

Huawei představilo první produkty založené na novém operačním systému HarmonyOS. Sice je ještě z větší části vystavěn na Androidu, ale následně bude tato závislost eliminována a mělo by se jednat o odlišný systém, který i tak bude podporovat aplikace pro Android, jen budou využívat alternativní služby a API. Kromě toho jsme se dočkali potvrzení designu nadcházející série. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A22 5G a Galaxy A22 4G

Samsung nějakou dobu připravoval levnější modely série Galaxy A a dnes jsme se dočkali oficiálního představení. Konkrétně byla nabídka mobilů rozšířena o modely Galaxy A22 5G a Galaxy A22 4G. Jediný rozdíl ale není jen v případě podpory mobilních sítí. [pokračování článku]

Pixel Buds A-Series oficiálně, nová levnější bezdrátová sluchátka

Nějakou dobu se spekulovalo, že Google chystá nová bezdrátová sluchátka série A. Právě toto písmeno se objevuje u smartphonů a většinou představuje levnější model. To se týká i nových sluchátek, které nesou označení Pixel Buds A-Series. [pokračování článku]

Twitter Blue – nová placená služba, která toho zatím moc nenabízí

Po dlouhé době spekulací a úniků zde máme konečně placenou verzi sociální sítě Twitter. Vysloužila si název Twitter Blue. Verze zdarma ale nikam nezmizí. Platící uživatelé dostanou několik funkcí navíc. [pokračování článku]

Google vylepšuje nastavení automatického vyplňování na Androidu

Google účet nabízí poměrně hodně funkcí navíc, nejen možnost přihlášení do služeb a aplikací. Dobrou funkcí je například správce hesel. Kromě toho se ale nabízí i možnost automatického vyplňování, díky čemuž můžete ušetřit drahocenný čas, zejména pak na mobilním telefonu. I zde se nabízí možnost editace, zejména pak v Chromu v Nastavení. Na Androidu dochází ke změně nastavení. [pokračování článku]

WhatsApp vyvíjí aplikaci pro iPad

První informace o aplikaci WhatsApp pro iPad se objevily již v roce 2019, ale až nyní se ukazuje, že se jí konečně dočkáme. Souvislost to má mít právě s podporou více zařízení k jednomu účtu. Společnost ji asi nechtěla uvolnit kvůli verzím iPadu bez SIM karty. I tak by bylo používání dosti neobratné. Bohužel zatím není jasné, kdy se aplikace dočkáme, ale vzhledem k časovému rámci o zmíněné funkci se dá předpokládat, že se tak stane v horizontu několika měsíců. Pravděpodobně se tak stane do konce srpna tohoto roku. [pokračování článku]

Huawei chystá hromadnou aktualizaci na HarmonyOS

Huawei v tomto týdnu představil nový operační systém HarmonyOS. Ten je stále z větší části založen na Androidu, ale do budoucna by měl být zcela nezávislý. I tak bude podporovat Android aplikace, jen se na něm nikdy neobjeví Google Play služby. Současně jsme se dozvěděli, které mobilní telefony dostanou tento nový systém z dílny Huawei. [pokračování článku]

Apple, Google, Microsoft a Mozilla zakládají WECG pro webové prohlížeče

Webové prohlížeče dnes nabízí mnoho funkcí a další si můžete přidat přes rozšíření (extension), nebo také známé jako pluginy, případně doplňky. Vývojáři ale nyní nemohou ve své podstatě vytvořit jeden doplněk a zpřístupnit ho pro všechny webové prohlížeče. To by se ale mělo změnit. [pokračování článku]

Android nabídne znemožnění sledování uživatelů pro reklamní účely

Apple se snaží cílit na bezpečnost a ochranu soukromí uživatelů. I z tohoto důvodu zavedl novinku, která se dotýká sledování uživatelů napříč systémem kvůli cílení reklamy. Uživatelé musí dovolit aplikaci sledování, přičemž o tom musí být informováni. To má ale velký dopad na aplikace, což se ukázalo například v agresivnější strategii Facebooku. Vědělo se, že si Google pohrává se stejnou možností, ale díky zveřejnění na stránkách podpory se dozvídáme, jak bude celý systém fungovat na Androidu. [pokračování článku]

