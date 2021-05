To nej z uplynulého týdne #21 – WhatsApp, Google Fotky a rychlejší USB C

Galaxy Tab A7 Lite; Zdroj: Samsung

Google a Qualcomm vylepší aktualizace mobilů, ale jen v jedné oblasti

Pokud jde o aktualizace smartphonů, nejedná se o jednoduchý proces, jelikož je zapojeno několik společností, které musí spolupracovat. Navíc k tomu připočtěte ještě dobu podpory. Google se snaží dost věcí řešit porcováním systému, aby jednotlivé součásti bylo možné aktualizovat nezávisle na dalších firmách, i výrobcích. Nyní zde máme novinku, která se dotkne mobilů s procesory Snapdragon. [pokračování článku]

Pixel 6 (Pro) bude nejodvážnější mobil od Googlu

Ačkoliv do představení nových Pixelů od Googlu zbývá dost měsíců, tak i přes to se objevují další spekulace a náznaky. Tentokrát zde máme střípky od Maxe Weinbacha, která mívá poměrně přesné informace. Potvrzuje použití nového většího senzoru pro hlavní foťák a hlavně přibližuje, co vlastně očekávat od prvního mobilního procesoru od Googlu. [pokračování článku]

Končí neomezený prostor v Google Fotkách, nové funkce přichází

V listopadu minulého roku Google oznámil, že končí neomezený prostor ve službě Google Fotky. Do této chvíle ještě můžete nahrávat obsah zdarma, ale týká se to jen fotek a videí do určitého rozlišení. Plná kvalita stále ukusuje z prostoru, který máte zdarma nebo placený. Blíží se ale datum, kdy si již budete muset dávat pozor, co vlastně budete zálohovat. [pokračování článku]

Google Fuchsia OS míří do prvního zařízení

Google již nějakou dobu pracuje na novém operační systému Fuchsia OS. Původně uváděl, že se jedná jen o experiment a že si na něm testuje nejrůznější postupy. Poměrně nedávno ale došlo na oznámení, že se dostane do běžných produktů. V tomto roce se podařilo zachytit, že se testuje Fuchsia OS na zařízení do domácnosti. Dnes zde máme oficiální oznámení. [pokračování článku]

ARM představil budoucnost nejen pro smartphony

ARM je společnost stojící za architekturou výpočetních jader postavených na stejnojmenné architektuře. Před rokem jsme se dočkali významného pokroku díky představení Cortex X1 jádra nabízející vyšší výkon než jakákoliv jiná. Dnes zde máme novinky, které se začnou objevovat u smartphonů, tabletů a také počítačů. A nejde jen o větší výkon. [pokračování článku]

Realme Q3 Pro Special Edition je upravená verze představeného modelu

Realme se rozhodně nechce jen tak zastavit a představuje další model. Nejde o absolutní novinku. Firma se rozhodla pro mírné přepracování již představeného modelu, jen se nabízí trochu jiné specifikace a došlo na mírnou změnu konstrukce. [pokračování článku]

Eco Rating hodnotí mobily z pohledu ekologie a udržitelnost

Výrobci mobilních telefonů se snaží lákat na nejrůznější vlastnosti, specifikace a také výrobní postup, kde se v poslední době zdůrazňuje, kolik se použilo recyklovaného materiálu. Také lze pozorovat tento trend v obsahu balení a také samotných krabiček k mobilům. Pokud jde o ekologii, udržitelnost a také opravitelnost, rozhodně by vám neměl uniknout mobil Fairphone 3+. Nyní ale vzniká nové hodnocení mobilů nazvané Eco Rating. [pokračování článku]

Nubia Red Magic 6R je další novinka v herní sérii mobilů

Nubia patří v dnešní době spíše mezi menší hráče na poli mobilních telefonů, i tak v nabídce najdeme poměrně zajímavé modely. Nedávno jsme se dočkali nových herních smartphonů vybavených aktivním chlazení. Dnes zde máme model Nubia Red Magic 6R, který firma řadí sice mezi herní, ale již zde není aktivní chlazení a design je trochu střídmější. [pokračování článku]

Suunto 9 Peak přichází s tenkým tělem a SpO2 senzorem

Suunto uvedlo na trh nové prémiové chytré hodinky Suunto 9 Peak, které jsou dosud nejtenčím a nejlehčím zařízením. Pokud sledujete trh, v posledních letech jste mohli zaregistrovat, že roste zájem o menší a lehčí fitness hodinky. Například Garmin vytvořil kompaktní verze svých nejprodávanějších běžeckých hodinek. Hodinky Suunto 9 Peak v tomto trendu pokračují a jsou o 37 % tenčí a o 36 % lehčí než předchůdce 9 Baro. [pokračování článku]

Samsung Galaxy Tab A7 Lite je novinka s cenou od 4 399 Kč

Samsung postupně představuje další novinky z kategorie tabletů. Již jste si u nás mohli přečíst o vybavenějším modelu nabízející i podporu sítí páté generace. Nyní zde máme zástupce levnějších modelů. Samsung Galaxy Tab A7 Lite může dobře posloužit například školákům, případně se bude hodit pro konzumaci obsahu do domácnosti. [pokračování článku]

Oppo představilo Reno6 5G, Reno6 Pro 5G a Reno6 Pro+ 5G

Společnost Oppo představila další tři novinky v podobě modelů Reno6 5G, Reno6 Pro 5G a Reno6 Pro+ 5G. Sice by se dalo soudit podle názvů, že budou odstupňovány i specifikace, ale rozdíly nejsou tak markantní. Zákazník si tak bude vybírat spíše dle drobností. [pokračování článku]

Redmi AirDots 3 Pro přichází s nízkou cenou a ANC

Spolu s řadou Redmi Note 10 5G společnost Xiaomi, pod svou dceřinkou Redmi, představila také svá bezdrátová sluchátka Redmi AirDots 3 Pro. A už teď můžeme prozradit, že jde opět o cenově dostupná sluchátka. [pokračování článku]

USB-C bude mít nový standard, který bude 2x rychlejší

USB-C je naprosto fantastický konektor. Řadu let jsme čekali na port, který by dokázal nabídnout lepší servis, než poskytuje Lightning od Applu. Univerzálnost je v posledních letech klíč a do budoucna tomu nebude zkrátka jinak. USB-C je schopný napájet vše, od sluchátek, přes telefony až po notebooky. Ale i přes rostoucí všudypřítomnost portu existují určité limity. [pokračování článku]

Předplatné pro Apple Podcast se zdrží

Apple představil novou předplacenou službu pro podcasty, přičemž mělo dojít ke spuštění již v květnu. Nakonec se tak nestane, jak informuje tvůrce sama společnost Apple. Ta uvedla, že ji potěšil zájem ze stran tvůrců i posluchačů, ale aby se nabídla dostatečně kvalitní služba, musí dojít k menšímu odložení. Ke spuštění má dojít v červnu, ale nebylo uvedeno přesné datum. Zřejmě dojde k pozvolnému spouštění. [pokračování článku]

Facebook přitvrzuje v boji proti dezinformacím

Sociální sítě musí bojovat se šířením dezinformací, což vyžadují i úřady a jiné orgány. Nejedná se o jednoduchý boj, jelikož tvůrci takového obsahu si vždy najdou novou cestu, nebo jednoduše vytvoří novou stránku nebo účet. Facebook postupně zavádí nejrůznější nástroje a nyní představil novinky, kde mimo jiné zpřísňuje tresty. [pokračování článku]

WhatsApp bere zpátečku kolem nových podmínek, ani neomezí účty

Skoro půl roku se řeší nové podmínky komunikační platformy WhastApp. Ty mají největší dopad na uživatele mimo EU. U nich šlo o možnost sdílení informací s třetími stranami. To se díky legislativě v EU netýkalo místních uživatelů. I tak nové podmínky se staly hlavním tématem a společnost musela čelit kritice. Nyní se ukazuje, že WhastApp vzdává svůj boj. [pokračování článku]

