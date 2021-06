Huawei ukázala podobu top modelu P50

Zdroj: Huawei

Huawei dnes představil první produkty založené na novém operačním systému HarmonyOS. Sice je ještě z větší části vystavěn na Androidu, ale následně bude tato závislost eliminována a mělo by se jednat o odlišný systém, který i tak bude podporovat aplikace pro Android, jen budou využívat alternativní služby a API. Kromě toho jsme se dočkali potvrzení designu nadcházející série.

Huawei P50

Nějakou dobu se spekulovalo o podobě novinky, přičemž poslední úniky naznačovaly, že na zádech budou dva větší kruhy, které budou obsahovat foťáky. To se nakonec potvrzuje, ale rozložení je trochu jiné, než jsme čekali.

Ukázka nadcházející série Huawei P50 byla odprezentována na samotné tiskové konferenci, konkrétně až na konci. Na videu níže jsme nastavili přesný čas spuštění ukázky, takže se můžete podívat na oficiální záběry.

První modul nabídne tři foťáky, spodní pak jeden, přičemž zde bude také LED přisvícení. Bohužel Huawei neuvedl jakékoliv specifikace, takže můžeme jen odhadovat, co se nabídne. Vypadá to, že spodní osamocený foťák bude větších rozměrů. Můžeme si tipnout, že by se jednalo o 1palcový senzor. Samotný displej bude mít zakřivené strany.

Více zatím nebylo oficiálně řečeno, a to ani datum představení. Huawei přímo potvrdil komplikace způsobené současnými sankcemi, které ovlivňují uvedení mobilu. Společnost jen uvedla, že by se tak mělo stát v dohledné době.

