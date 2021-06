Vodafone nabízí nové neomezené tarify pro jednotlivce

Zdroj: Vodafone

Když mobilní operátoři začali představovat neomezené mobilní tarify i z pohledu dat, tak zpravidla lákali hlavně rodiny. Na trhu jde najít i pro jednotlivce, ale ceny byly vyšší. Dnes Vodafone přichází s novou nabídkou, která nahrazuje původní RED tarify s omezeným balíčkem dat.

Neomezené tarify od Vodafonu

Vodafone více méně zachoval ceny, jen nejvyšší verze je o sto korun dražší. Neomezený Premium 5G tarif přijde měsíčně na 1199 Kč, přičemž samotná rychlost připojení není limitována. Volání a SMS zprávy jsou také neomezené, přičemž se nabízí 1000 minut do zahraničí. Prostřední tarif Neomezený Super má již rychlost limitovanou na 10 Mbps, ale to by mělo stačit pro jakékoliv používání. Cena je 799 Kč měsíčně. Nejlevnější tarif z této trojice je Neomezený Basic, kde je rychlost limitována na 2 Mbps.

„Chceme demokratizovat trh a udávat trendy. Být prvním operátorem, který zpřístupní neomezená data napříč zákaznickým spektrem – od jednotlivců přes živnostníky až po středně velké podnikatele. Proto přicházíme s nabídkou neomezených datových tarifů pro jednotlivce bez podmínek a za příznivé ceny,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

Pokud ale používáte také pevné připojení od Vodafonu, tak si můžete dopřát nižší ceny u Neomezený Super a Neomezený Premium 5G, kde jsou pak ceny 699 Kč a 999 Kč. Samotný tarif Neomezený Basic je ale limitovanou edicí. Bohužel není řečeno, do kdy platí, jen se dozvídáme, že si ho zákazníci mohou pořídit od pátku 4. června.

„Neomezený Basic, kdy si zákazník může neomezená data pořídit trvale za 599 korun měsíčně s rychlostí 2 Mb/s, a to od pátku 4. června jako limitovanou letní nabídku,“ říká Quique Vivas, viceprezident Vodafonu Czech Republic pro nefiremní zákazník

