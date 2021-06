Android nabídne znemožnění sledování uživatelů pro reklamní účely

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple se snaží cílit na bezpečnost a ochranu soukromí uživatelů. I z tohoto důvodu zavedl novinku, která se dotýká sledování uživatelů napříč systémem kvůli cílení reklamy. Uživatelé musí dovolit aplikaci sledování, přičemž o tom musí být informováni. To má ale velký dopad na aplikace, což se ukázalo například v agresivnější strategii Facebooku. Vědělo se, že si Google pohrává se stejnou možností, ale díky zveřejnění na stránkách podpory se dozvídáme, jak bude celý systém fungovat na Androidu.

Opačný přístup

Na iOS musí uživatel výslovně odsouhlasit možnost sledování uživatele napříč systémem. U Androidu se půjde opačnou cestou, kdy se aplikace nebude dotazovat na možnost sledování. Uživatel bude muset výslovně zakázat možnost sledování pro konkrétní aplikaci.

Důvod je poměrně jednoduchý. Google ve své podstatě vydělává nejen na vývoj systému právě prostřednictvím reklam a pokud by zavedl nutnost souhlasit se sledováním, mohlo by se to vymstít. Větší množství uživatelů by mohlo jednoduše neudělit oprávnění, což by mělo dopad na příjmy. Při obrácené možnosti, kdy uživatel bude muset výslovně zakázat sledování, se neočekává, že tak učiní velké množství uživatelů.

Jedná se v podstatě jen o jinou strategii, ale uživatelé prostě budou mít právo něco zakázat. Konkrétně zde jde o Advertising ID a v případě, že dojde k zakázání používání této informace v Androidu, bude se aplikaci vracen místo unikátního identifikátoru jen řetězec nul.

Tato novinka bude k dispozici již v tomto roce na Androidu 12 a od příštího roku na ostatních verzích skrze aktualizaci Google Play Služeb.

Již nyní můžete omezit sledování

Android již nyní nabízí znemožnění sledování přes Advertising ID. Stačí jít do nastavení mobilu, zvolit sekci Google a pak Reklamy. Zde se lze odhlásit z personalizovaných reklam. Jedná se ale o globální nastavení a navíc jde obejít, pokud aplikace bude vyžadovat identifikátor pro analytické účely. S novou verzí se v podstatě jen rozšíří možnosti a a změní způsob používání Advertising ID.

