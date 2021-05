Facebook využívá agresivní strategii na iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple se hodně soustřeďuje na ochranu uživatelských dat, což se projevilo v poslední aktualizaci systému iOS. Verze 14.5 přichází s možností nepovolení sledování některých dat v aplikacích a webových stránkách. Aplikace se musí dotazovat, jestli uživatel povolí tento sběr dat. To se samozřejmě nelíbí větším hráčům, jako je například Facebook. Ten se snaží přesvědčit uživatele poněkud agresivnějším způsobem.

Povolte a vše bude zdarma

Služby a aplikace mohou být na první pohled zdarma, ale ve skutečnosti platíme osobními daty za používání. Díky tomu, že společnosti mohou sbírat a používat některá data, mohou lépe cílit reklamu, na které vydělávají. Jedná se o zaběhnutou strategii a společnosti se za to nestydí.

S novou verzí iOS 14.5 ale lze zakázat sběr dat v zařízení, například u jiných aplikací a webových stránkách. Jde jen o určitou část dat, přičemž je firmy používají pro lepší cílení. Facebook u svých aplikací zobrazuje dialogové okno, které vybízí k povolení sběru dat. Doslova zde společnost píše, že díky tomu budou aplikace zdarma bez poplatků.

Více méně tak Facebook navozuje dojem, že pokud se mu nepodaří přesvědčit dostatek uživatelů, mohly by být aplikace jednou za poplatek. To se samozřejmě nemusí líbit uživatelům a jsou tak vlastně stavěni do pozice, že raději tento sběr dat povolí.

Facebook dlouho bojuje proti této novince a odhaduje, že bude mít dopad zisky. Zatím je ale příliš brzy na vyčíslení ztrát. Apple se zatím nevyjádřil k takovému informování uživatelů. Je otázkou, jestli se Facebook nedopouští nějakého porušení podmínek.

