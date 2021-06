Google vylepšuje nastavení automatického vyplňování na Androidu

Fotka od andrekheren z Pixabay

Google účet nabízí poměrně hodně funkcí navíc, než jen možnost přihlášení do služeb a aplikací. Dobrou funkcí je například správce hesel. Kromě toho se ale nabízí i možnost automatického vyplňování, díky čemuž můžete ušetřit drahocenný čas, zejména pak na mobilním telefonu. I zde se nabízí možnost editace, zejména pak v Chromu v Nastavení. Na Androidu dochází ke změně, zejména citlivějších údajů.

Lepší kontrola

Současná podoba sekce Zabezpečení automatického vyplňování je poněkud strohá. Můžete si zapnout nebo vypnout použití ověření pomocí biometriky jen u platebních a identifikačních údajů. Začíná se ale objevovat nová verze, která je o něco přesnější a také se nabízí jedna funkce navíc.

V nové verzi jsou položky více rozepsané, aby bylo jasné, co se pod nimi skrývá. Například položka Platební údaje má nový text, který přímo uvádí „Autentizace s pomocí biometrických údajů při vyplňování platebních údajů“. Google tak chce více vysvětlit, co se pod danou položkou skrývá. To samé platí i pro identifikační údaje.

Nově se zde ale bude nacházet sekce synchronizace nastavení. Pokud tedy na mobilním telefonu aktivujete vhodné nastavení, bude se moci přesunout na další zařízení, která používáte. Případně můžete synchronizaci vypnout, takže na mobilním telefonu budete mít třeba nastavenou biometriku pro vše a na tabletu, který máte například jen doma, si vypnete ověření.

Nová verze se začíná šířit skrze aktualizaci Google Play Služeb a najdete ji v Nastavení zařízení, sekce Google, Automatické vyplňování a Nastavení.

