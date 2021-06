WhatsApp vyvíjí aplikaci pro iPad [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 4. 6.

První informace o aplikaci WhatsApp pro iPad se objevily již v roce 2019, ale až nyní se ukazuje, že se jí konečně dočkáme. Souvislost to má mít právě s podporou více zařízení k jednomu účtu. Společnost ji asi nechtěla uvolnit kvůli verzím iPadu bez SIM karty. I tak by bylo používání dosti neobratné. Bohužel zatím není jasné, kdy se aplikace dočkáme, ale vzhledem k časovému rámci o zmíněné funkci se dá předpokládat, že se tak stane v horizontu několika měsíců. Pravděpodobně se tak stane do konce srpna tohoto roku.

WhatsApp a podpora více zařízení se stane realitou [aktualizováno]

Původní článek 29. 7.

Populární mobilní kecálek WhatsApp si několik let snažil zachovat svou exkluzivitu, neboť byl dostupný pouze na mobilních platformách, tedy iOS a Android. Po několika letech se však společnost rozhodla vytvořit komunikačního kecálka také pro desktop, v tomto případě pro macOS, Windows a Linux. Nyní se ale zdá, že se chystá na další expanzi.

WhatsApp poprvé na tabletech

Dle dostupných informací se společnost WhatsApp chystá vyvinout aplikaci také pro tablety. To je věc, která tu měla být již dávno, ovšem až nyní se služba dostává k reálné práci. I v tomto případě bude aplikace vyžadovat telefonní číslo. Vzhledem k tomu ale, že tablety často nemají v sobě slot pro SIM kartu, bude potvrzování telefonního čísla probíhat skrze mobilní telefon.

V současné době se ale zdá, že WhatsApp vyvíjí aplikaci pouze pro iPad. S touto informací přišel zahraniční server WABetaInfo. Konečně se tedy můžeme začít těšit na multi-platformní aplikaci, která bude k dispozici na iOS, Android, iPadOS, Windows, Linux a macOS.

Nutno podotknout, že desktopová verze potřebuje ke své činnosti mít v blízkosti zařízení, na kterém je aktivované telefonní číslo. V případě tabletové aplikace by však měla přijít změna. WhatsApp na tabletu totiž nebude vyžadovat telefon ve své blízkosti. To znamená, že se aplikace bude chovat jako další multi-platformní služby – Messenger, Slack a podobně.

Zdroje: ubergizmo.com, wabetainfo.com



Domů » Články » WhatsApp vyvíjí aplikaci pro iPad [aktualizováno]

reklama reklama