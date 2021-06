GUG červen – „létem“ a už i trochu světem

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

Pokud vám náhodou unikla největší vývojářská akce Google, Google I/O, podívejte se na komentovaný záznam na našem YouTube. Rychlý přehled všech hlavních novinek najdete zde (určitě mrkněte na video, kde si člověk povídá s papírovým letadélkem:)). / Dělat stejnou věc dokola není velká zábava. Takže poslední vydání Digi Day #Edu si GEGeři zorganizovali v odvážném formátu „o programu rozhoduje publikum“ a prezentující byli tentokrát účastníci předchozích vydání. Jak to dopadlo? Skvěle! Stovka sledujících live přenos si vyslechla praktické rady i příběhy o tom, jak se např. druháčci naučili tisknout na 3D tiskárně přes videokameru v distanční výuce. Všechno jde, když je ochota hledat cestu. / Bojíte se o svá data, ale zároveň přesně nevíte odkud vám hrozí nebezpečí a co můžete pro větší bezpečnost udělat? Průvodce kyberbezpečností (se Zdeňkem) Klusem pro začátečníky najdete zde.

12 novinek v Google Workspace pro lepší spolupráci. / V Google Docs mohou obrázky nově „plavat“ před i za textem a nejenom text obtékat. / Náš Zdeněk Smrčka a jeho kolegové z DATELu připravili sérii videí, např. o tom, jak používat ozoboty ve výuce.

Vítězství veverky nad člověkem, aneb epický příběh jak otestovat kam až dokáže veverka zajít v hodbě za oříškem./ Matt D’Avella je mistr produktivity, minimalismu a YouTube. Koukněte na jeho kurz SlowGrowth. A pokud využijete kód „loveczechia“, získáte slevu 45%. / Jsou výzvy, které jsou snadné, třeba najít Walda. Ale najít tyhle designové chyby, to je výzva. Zkuste to :) / Pozor na přesuny kamenů v lese, mohli byste dopadnout jako tento belgický farmář. / Smažák a české pivo k vidění už i na úpatí Himalájí.



