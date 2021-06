Huawei chystá hromadnou aktualizaci na HarmonyOS

Zdroj: Dotekománie

Huawei v tomto týdnu představil nový operační systém HarmonyOS. Ten je stále z větší části založen na Androidu, ale do budoucna by měl být zcela nezávislý. I tak bude podporovat Android aplikace, jen se na něm nikdy neobjeví Google Play služby. Současně jsme se dozvěděli, které mobilní telefony dostanou tento nový systém z dílny Huawei.

HarmonyOS oficiálně: nový operační systém určený pro multiplatformní užití

HarmonyOS aktualizace

Huawei oznámil poměrně velký plán aktualizací stávajícího portfolia. Dostane se i na starší mobilní telefony, což asi potěší nejednoho uživatele, ale je zde samozřejmě háček. Tato aktualizace se bude týkat jen mobilních telefonů v Číně. Sice společnost neposkytla informaci, proč je aktualizace omezena jen na domácí trh, ale jeden důvod se nabízí.

Vzhledem k tomu, že jsou v seznamu i starší modely, tak aktualizací například modelu pro Česko by ztratil přístup ke Google Play službám a také ke Google aplikacím. Mezi posledními modely s kompletní softwarovou výbavou byl například Huawei P30 Pro, tedy top model. Aktualizace u něj by asi naštvala nejednoho uživatele, jelikož po nainstalování by již neobsahoval některé aplikace a také Obchod Play.

Společnost uvádí, že letos nedojde k aktualizaci jakéhokoliv modelu na HarmonyOS v tomto roce. Zřejmě můžeme očekávat nějaký plán nebo postup až na začátku příštího roku, ale na to si budeme muset počkat. I tak se můžete podívat na seznam mobilů, které dostanou v Číně HarmonyOS. Z toho se dá usuzovat, jestli se možná nabídne aktualizace pro vaše zařízení v příštím roce.

Dostupnost od 2. června 2021

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate 40E

Huawei Mate X2

Huawei P40

Huawei P40 4G

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro Plus

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30E Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei MatePad Pro WiFi

Huawei MatePad Pro 5G

Dostupnost v třetím čtvrtletí tohoto roku

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Nova 7 SE 5G

Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition

Huawei Nova 7 SE 5G Vitality Edition

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 Pro 4G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 10.4 (2020)

Huawei MatePad 5G 10.4 (2020)

Dostupnost ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku

Huawei Smart Screen V 55 2021

Huawei Smart Screen V 65 2021

Huawei Smart Screen V 75 2021

Huawei Smart Screen V 85 2021

Huawei Smart Screen S Pro 55

Huawei Smart Screen S Pro 65

Huawei Smart Screen S Pro 75

Huawei Smart Screen S 55

Huawei Smart Screen S 65

Huawei Smart Screen S 75

Huawei Smart Screen X 65

Huawei P30

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate X

Huawei P30 Pro

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Enjoy 20 Pro 5G

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy 20 Plus 5G

Huawei Maimang 9

Huawei MediaPad M6 10.8-inch

Huawei MediaPad M6 8.4-inch

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Huawei Enjoy Tablet 2

Dostupnost v prvním pololetí příštího roku

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Nova 4

Huawei Nova 3

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5z

Huawei Nova 5

Huawei Nova 4e

Huawei Maimang 8

Huawei Enjoy 9S

Huawei Nova 5i

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 Pro

Huawei Mate 9 Porsche Design

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei Nova 2s

Huawei Enjoy 10

Huawei Enjoy 10s

Huawei Enjoy 9 Plus

Huawei Nova 3i

Huawei MediaPad M5 10.8

Huawei MediaPad M5 8.4

Huawei MediaPad M5 Pro 10.8

Huawei MediaPad M5 Youth Edition 10.8

Huawei MediaPad M5 Youth Edition 8

Huawei Enjoy Tablet

Huawei Smart Screen V55i

Huawei Smart Screen V65i

Huawei Smart Screen V 65

Huawei Smart Screen V 65 2019

Huawei Smart Screen V 76 2019

Zdroj: fonearena.com



