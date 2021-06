To nej z uplynulého týdne #24 – Oppo, OnePlus, T-Mobile, Honor

Zdroj: Motorola

Apple Watch s eSIM oficiálně v ČR, zatím jen u T-Mobile

Dnes T-Mobile oficiálně spouští Apple Watch Connection, díky čemuž lze používat mobilní připojení u hodinek Apple Watch ve verzi GPS + Cellular. Jsou podporovány modely Apple Watch Series 6, Apple Watch SE a novější. Aktivace probíhá přímo v aplikaci Watch na iPhonech. Služba ale není zdarma. T-Mobile si účtuje 99 Kč měsíčně, přičemž ten, kdo si ji objedná do jednoho roku od uvedení, dostane tři měsíce zdarma. Jestli se služba objeví i konkurenčních operátorů, není zatím jasné. [pokračování článku]

Obchod Play mění sekci Moje aplikace a hry

Před měsícem jsme vás informovali, že si Google pohrává se změnou jedné sekce v Obchodě Play na Androidu. Zřejmě nastal čas a dochází k výraznějšímu nasazení novinky. Měla by se na vašem zařízení objevit co nevidět, případně ji máte již k dispozici. Sekce Moje aplikace a hry se přejmenovává na Správa aplikací a zařízení, přičemž hlavní obrazovka je spíše informativní, byť se zde nachází novinka Sdílení aplikací pomocí novější služby. Také zde máte k dispozici vstup do hodnocení a recenzí, případně do aktualizací. [pokračování článku]

Google dává sadu služeb Workspace k dispozici všem a zdarma

Google přináší jednu velmi zajímavou změnu. Svou sadu služeb Workspace, dříve známou jako G Suite, nově bude nabízet zdarma a všem uživatelům. [pokračování článku]

Uživatelé Androidu si nyní mohou v Apple Music vychutnat bezztrátový a prostorový poslech

Společnost Apple na své konferenci WWDC 2021 představil mnoho novinek. Ty se týkaly celého spektra produktů. Mezi novinkami se objevily i nové funkce určené pro hudební službu Apple Music. [pokračování článku]

Nemastné představení OnePlus Nord N200 5G

Novinka OnePlus Nord N200 5G unikla v plné kráse a dnes zde máme oficiální představení, kterého byste si asi moc nevšimli, jelikož není určena pro globální scénu, jak by se mohlo zdát. [pokračování článku]

TicWatch E3 jsou nové hodinky se Snapdragonem Wear 4100

Společnost Mobvoi je známá svými cenově dostupnějšími modely chytrých hodinek, přičemž převažují modely se systémem Wear OS od Googlu. Dnes jsme se dočkali novinky TicWatch E3, které spadají do cenově dostupnější kategorie, přičemž tentokrát nedošlo na dramatické ústupky. [pokračování článku]

Nová série Honor 50 představena, chlubí se 100W nabíjením

Konečně jsme se dočkali restartování portfolia společnosti Honor. Dnes představené modely Honor 50, 50 SE a 50 Pro jsou první novinky, které rovnou přichází s podporou Google služeb a aplikací. Hned na úvod je nutné podotknout, že se nejedná o top modely, byť k nim mají poměrně blízko. [pokračování článku]

OnePlus přechází pod křídla společnosti Oppo

Na trhu s mobilními telefony lze vypozorovat strategii, kdy větší společnost vytvoří subznačku, která se snaží cílit na jinou kategorii zákazníků. Příkladem může být Xiaomi a dceřiné značky Redmi, Poco a BlackShark. Příkladem může být i Honor, který je dnes již samostatnou společností bez vazeb na Huawei. Tentokrát zde máme ale trochu jiný příběh v podobě společnosti OnePlus. [pokračování článku]

Motorola Defy se vrací, nabízí odolnost a poutko

Společnost Motola před lety měla sérii Defy a po dlouhé době se vrací s modelem Motorola Defy (2021). Z dnešního pohledu se jedná o trochu unikátnější odolný smartphone, který by mohl zaujmout některými vlastnostmi. [pokračování článku]

Oživenou Nokii 110 a 105 spojuje LTE, tlačítka a nízká cena

Do méně rozvinutých zemí již brzy začne společnost HMD Global dodávat novou generací modelů Nokia 105 a Nokia 110. Pro značku je to stále velmi výnosná část trhu, neboť v prvním kvartále dokázala vyexpedovat přes 11 milionů obdobných zařízení. Vzhledem k postupnému vypínání 2G a 3G sítí v celosvětovém měřítku se čerstvé přírůstky mohou konečně pochlubit podporou LTE sítí. [pokračování článku]

Hudba, kterou budete vnímat i očima – SONOS a IKEA přinášejí obrazový rám SYMFONISK

Co vznikne, když se spojí americká společnost SONOS, zabývající se audiotechnikou a švédská nábytkářská společnost IKEA? No přeci hudba, která bude vidět a umění, které bude slyšet. [pokračování článku]

Leica představila svůj první mobil Leitz Phone 1

Společnost Leica je známá díky svým foťákům a v poslední době se objevuje tato značka i u mobilních telefonů díky spolupráci na vývoji foťáků pro ně. Původně spolupracovala výhradně s firmou Huawei, ale otevřely se příležitosti a zřejmě se více prosadí u smartphonů. Nyní ale vstupuje na mobilních trh přímo. [pokračování článku]

Oppo vstupuje na český trh

Společnost Oppo se může pochlubit značným portfoliem smartphonů a dalších zařízení. V tomto týdnu jsme se navíc dočkali oznámení, že OnePlus se stává subznačkou firmy Oppo. Dnes zde máme další novinku. Oppo začíná oficiálně působit na českém trhu. [pokračování článku]

Google zřejmě zakročí proti agresivnímu ukončování aplikací na pozadí

Výrobci smartphonů se systémem Android mají velké možnosti v rámci modifikací systému. Některé jsou cíleny hlavně na výkon, jiné se snaží ušetřit co nejvíce systémových prostředků, aby došlo k ušetření energie. Bohužel tyto optimalizace někdy způsobují spíše problémy vývojářům aplikací a ani uživatelé nejsou vždy rádi. Google začíná brát celou situaci o něco vážněji. [pokračování článku]

Google vytvoří svou verzi sítě ve stylu Apple služby Najít

Takovým menším trendem, do kterého nastoupil nedávno Apple, je systém pro lokalizaci ztracených věcí. Firma se snaží nalákat na nové příslušenství AirTag, přičemž největší síla služby Najít je právě v tom, že i zařízení ostatních uživatelů může napomoci s lokalizací. Jedná se tak o velkou síť, tedy v případě, že se v dané oblasti nachází aktivní zařízení, tedy uživatelé s produkty od Applu. Google má také svou službu Najdi moje zařízení, ale neměla takový dosah, což by se ale mělo změnit. [pokračování článku]

T-Mobile startuje Sportovní léto s neomezenými mobilními daty

Jak T-mobile sliboval, tak se i stalo. Dnes si můžete při splnění podmínek (viz níže) aktivovat neomezená data do konce srpna tohoto roku. Stačí spustit aplikaci Můj T-Mobile na svém smartphonu, dále kliknout na Více v dolní nabídce a zvolit položku Soutěže a výhody. Zde se již nabídne Letní neomezená data. Po kontrole můžete bonus aktivovat. Následně stačí vyzkoušet maximální rychlost, například skrze Test rychlosti na našich stránce dotekomanie.cz/speed-test. [pokračování článku]

Samsung se připojuje k alianci firem Xiaomi, Oppo a dalších

Možná si ještě pamatujete funkci Android Beam, která sloužila pro navázání přenosu souborů mezi zařízeními. K dispozici ale byly schopnější aplikace, které nevyžadovaly fyzické přiblížení mobilů k sobě. Následně ale došlo ke zrušení Android Beam a nějakou dobu jsme si museli počkat na náhradu v podobě Sdílení nablízko (Nearby Share). Výrobci mobilů ale nezaháleli a vytvořili si svůj standard. Nyní se k nim přidává Samsung. [pokračování článku]

Tamagotchi je zpět, tentokrát v podobě chytrých hodinek

Věřte tomu nebo ne, ale letos si připomínáme 25. výročí vydání prvního Tamagotchi. Zdá se tedy, že to byla jen otázka času, než se ikonická hračka objeví s moderními technologiemi. Dočkali jsme se totiž Tamagotchi Smart, který využívá podobný design dnešních chytrých hodinek. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #23 – letní akce, Apple novinky a hodinky s eSIM



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #24 – Oppo, OnePlus, T-Mobile, Honor

reklama reklama