Obchod Play mění sekci Moje aplikace a hry [aktualizováno]

Aktualizováno 15. 6.

Před měsícem jsme vás informovali, že si Google pohrává se změnou jedné sekce v Obchodě Play na Androidu. Zřejmě nastal čas a dochází k výraznějšímu nasazení novinky. Měla by se na vašem zařízení objevit co nevidět, případně ji máte již k dispozici. Sekce Moje aplikace a hry se přejmenovává na Správa aplikací a zařízení, přičemž hlavní obrazovka je spíše informativní, byť se zde nachází novinka Sdílení aplikací pomocí novější služby. Také zde máte k dispozici vstup do hodnocení a recenzí, případně do aktualizací.

Druhá záložka Správa obsahuje nainstalované aplikace, případně se dají zobrazit i nenainstalované. Také je zde k dispozici přístup k aktualizacím. Po výběru aplikace skrze zaškrtávátko lze hromadně odinstalovávat.

Původní článek 4. 5.

Obchod Play pro Android nedávno prošel poměrně dramatickou změnou, která přesunula boční menu a v podstatě ho schovala pod profilovou fotku uživatele. Aplikace na to výrazně upozorňuje. Zřejmě se ale nebude jednat o jedinou takovou změnu.

Obchod Play přemísťuje menu [aktualizováno]

Aktualizace se přesunou

Samotná sekce Moje aplikace a hry projde proměnou, aspoň soudě na základě dvou snímků obrazovek testovací verze, kterou má k dispozici omezený počet uživatelů. V tuto chvíli můžete v sekci najít naposledy aktualizované aplikace, ale jak jde vidět na prvním snímku obrazovky, nově zde budou jen informace o zabezpečení, využití prostoru, možnosti sdílení a také odkaz do hodnocení a recenzí aplikací.

Také se můžete dostat do sekce pro aktualizace aplikací, což je nově evidováno na nové obrazovce. Zde budete mít k dispozici případně možnost pro aktualizování všech aplikací, pokud tuto možnost nemáte nastavenou na automatiku.

Obchod Play zrychlí instalace a aktualizace aplikací

Všechny ostatní taby v sekci Moje aplikace a hry byly přesunuty. V tuto chvíli můžeme jen odhadovat, že se nachází v druhé záložce. Vzhledem k omezené dostupnosti této verze Google asi jen testuje případné změny. Může trvat i několik týdnů, než se dočkáme této změny, pokud se dostane do další fáze testování.

