Apple AirTag se dočká aplikace pro Android

Apple AirTag je malý pomocník v hledání ztracených věcí. Samozřejmě je zařízení cílené zejména na majitele iOS zařízení a uživatelů Androidů mají ve své podstatě smůlu. Za krátkou existenci se již objevily problémy a také se našel způsob, jak toto zařízení hacknout. Apple zřejmě vyslyšel zájemce a chystá aplikaci pro Android.

AirTag se podařilo hacknout a lze ho zneužít

AirTag a Android

AirTag v tuto chvíli nepodporuje Android, byť je možné, aby komunikoval se zařízeními s Androidem. V podstatě Apple nepřekvapil a tato strategie se dala očekávat již dopředu. Firma ale asi změnila postoj a chystá aplikaci právě pro Android.

Apple AirTag může komunikovat s Androidem, ale jen v jednom případě

Ta by měla nabídnout možnost hledání ztraceného AirTagu a zřejmě i pomoci s vypátráním jiných. Součástí má být také detekční funkce, jestli náhodou u sebe nemáte něčí AirTag. Právě tento případ se poměrně často zmiňuje nejen bezpečnostními experty. Představte si, že by vám někdo bez vašeho vědomí dal AirTag do batohu. Díky infrastruktuře Applu by vás mohl poměrně snadno sledovat. Právě aplikace pro Android by měla upozornit na takový AirTag.

V tuto chvíli není známo přesné datum uvedení aplikace pro Android. Je také otázkou, jestli se nabídnou všechny funkce nebo bude do jisté míry omezená. Dá se ale očekávat, že ji Apple použije i pro propagaci svých produktů. Z počátku si ji asi budou uživatelé instalovat hlavně proto, aby zjistili, jestli nejsou sledováni.

