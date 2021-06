Instagram Reels brzy nabídnou reklamy

Instagram opravdu ví, jak své uživatele „donutit“ používat svých aplikací čím dál častěji. Nejprve přidal funkci Stories a nedávno Instagram Reels. A právě Reels se stalo za poslední měsíce opravdu populární funkcionalitou – v podstatě jde o prostor, ve kterém najdete krátká videa; svým způsobem jde o TikTok.

Pokud máte tuto funkci rádi, měli byste se připravit na začátek zobrazování reklam. Instagram totiž bude chtít ze své další populární funkce nemalé finanční prostředky, a tak brzy začne zobrazovat reklamy. Vypadat budou stejně jako všechny ostatní reklamy v aplikaci – přes celou obrazovku, ve smyčkách, až 30 sekund dlouhé – a objeví se mezi ostatními klipy.

Instagram začal tyto reklamy testovat už v dubnu v Austrálii, Brazílii, Německu a Indii. Upřímně mě další reklamy v aplikaci vůbec nepřekvapují. Za poslední roky se ze služby stalo spíše marketingové místo. Facebook pak v týdnu oznámil, že reklamy přinese i do aplikace Oculus Quest.

Reels byly představeny teprve v srpnu 2020 a společnost zatím nesdílela podrobnosti o tom, jak se funkci daří. V lednu však bylo řečeno, že společnost stále není s výsledky natolik spokojená, byť Reels neuvěřitelně rychle rostou.

Naopak konkurenční TikTok je na tom o poznání lépe. Má obrovské publikum a jeho reklamy jsou taktéž úspěšné – natolik, že je služba schopna účtovat si 2 mil. dolarů za jednodenní reklamu. Zatím se TikToku daří, do budoucna ale bude bitva mezi Instagramem daleko těsnější.

