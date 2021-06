Hudba, kterou budete vnímat i očima – SONOS a IKEA přinášejí obrazový rám SYMFONISK

Co vznikne, když se spojí americká společnost SONOS, zabývající se audiotechnikou a švédská nábytkářská společnost IKEA? No přeci hudba, která bude vidět a umění, které bude slyšet.

Firmy Sonos a Ikea se spojily a vytvořily lampu, která zároveň slouží jako reproduktor

Spolupráce těchto dvou firem trvá již od roku 2017 a za tu dobu mají na svém kontě již pár zajímavých produktů. Tím posledním je nový rám na obrazy SYMFONISK se zabudovaným Wi-Fi reproduktorem. Jedná se o kombinaci zajímavého bytového doplňku a vyspělého audio zařízení. Rám SYMFONISK bude k dispozici v černém a bílém provedení. Přední kryt bude snadno vyměnitelný a bude možné si zvolit takový motiv, který bude nejlépe ladit s naším vkusem.

„Tento nenápadný rám, který je zároveň reproduktorem, můžete pověsit na zeď zcela samostatně jako designový doplněk, přidat ho k dalším obrazům a vytvořit tak originální galerii, umístit ho na polici nebo jednoduše položit na zem a opřít o zeď. Díky vyměnitelným předním krytům je snadné si vybrat takový styl, který bude slušet právě vaší domácnosti,“ říká Stjepan Begic, vývojář v IKEA of Sweden.

Podle dostupných výsledků výzkumů se ukazuje, že lidé si pro navození té správné atmosféry nejčastěji pouští hudbu. SONOS a IKEA se proto společně snažili navrhnout takový designový doplněk, který nejen navodí příjemnou atmosféru, ale bude se skvěle hodit mezi další bytové doplňky.

„Každý reproduktor SYMFONISK novým a překvapivým způsobem kombinuje zkušenosti se zvukem společnosti Sonos a nápadité návrhy designérů IKEA. Na svět tak přicházejí produkty, které by jedna společnost bez té druhé nezvládla vyrobit,“ říká Sara Morrisová, hlavní produktová manažerka společnosti Sonos.

Rámeček SYMFONISK měří 41 x 57 cm a pro připojení ke zvukovým zdrojům využívá Wi-Fi konektivitu. Lze jej použít jako jediný zdroj zvuku, nebo ho lze propojit s dalšími výrobky ze sortimentu SONOS. „Nový reproduktor, který doplní řadu IKEA Home smart, nás opět posouvá blíže k cíli, který jsme si předsevzali, a tím je pomoci co nejvíce lidem, aby si mohli užívat každodenní život v chytré domácnosti,“ dodává Stjepan Begic.

Podobně jako ostatní výrobky SYMFONISK i tento hudební rámeček je součástí systému SONOS, díky čemuž se posluchači mohou připojit k více než stovce streamovacích služeb a ke kompletnímu produktovému portfoliu SONOS.

„Výrobky Sonos se pyšní akustickým designem, a to znamená, že i tento poměrně malý rámeček zní naprosto skvěle. Díky aplikaci Sonos je navíc jeho nastavení a používání zcela jednoduché. Z naší dlouhodobé spolupráce již vzešlo mnoho skvělých nápadů, které domácnostem po celém světě umožňují jedinečný poslech hudby, a my se těšíme, že do budoucna společně představíme ještě více podobně unikátních výrobků,“ uzavírá Sara Morrisová.