Google dává sadu služeb Workspace k dispozici všem a zdarma

Google přináší jednu velmi zajímavou změnu. Svou sadu služeb Workspace, dříve známou jako G Suite, nově bude nabízet zdarma a všem uživatelům.

Google Workspace zdarma a pro všechny

Dříve byla tato služba zpoplatněna a využívat jí mohli jen ti uživatelé, kteří byli součástí firemních profilů. Podle tiskové zprávy se Google rozhodl prostředí a portfolio služeb v rámci Workspace nabídnout téměř třem miliardám uživatelů zdarma. Stačí jen aby měli uživatelé svůj Google účet. Do prostředí Workspace spadají služby jako Gmail, Meet, sdílený kalendář, Docs, Sheets, Disk a mnoho dalších.

I přesto, že Workspace jako takový obsahuje mnoho služeb, které i bez jeho integrace mohly dosud používat běžní uživatelé, Google zavádí paralelně prémiovou službu Google Workspace Individual. Je určena pro menší podniky a nabízí prémiové funkce jako jsou například chytré rezervační systémy, nebo profesionální nástroje pro videokonference a e-mailový marketing. Dalšími novinkami pak budou změna chatování v rámci Workspace. Google se chystá v rámci funkce Spaces vylepšovat Rooms – prostředí, které nabídne uživatelské rozhraní pro lepší týmovou spolupráci napříč firmou. Google Chat by se tak díky změnám měl více podobat dobře známé službě Slack.

Google Rooms by rovněž měly nabídnout efektivní integraci se soubory, úkoly, kalendářem a dalšími částmi platformy. Mohli bychom se tak dočkat podobně propojeného prostředí, jaké nabízí další firemní produkt od Microsoftu – Teams. Díky Spaces by tak firmy mohli získat prostředí, které by z jedné části integrovalo chat, pro vzájemnou komunikaci a na zbylé části by byl prostor pro týmové úpravy dokumentů. Mezi další aktualizace patří také videohovory. Ty získají další nové funkce, díky kterým se stanou lepší konkurencí pro již zavedené platformy Zoom, nebo Microsoft Teams. Mezi novinkami by se měly objevit nové ovládací prvky pro moderování hovorů, dále pak nové funkce hlasování, chat v rámci schůzky, zamávání, otázky a odpovědi nebo živé titulky.

Google se snaží přinést do Workspace i novinky z hlediska bezpečnosti. Přidává šifrování na straně klienta, nová pravidla pro potvrzení důvěryhodnosti, nebo štítky pro možnost klasifikace souborů z pohledu jejich úrovně citlivosti zabezpečení. Rovněž bude vylepšena ochrana proti výskytu phishingu a malwaru.

