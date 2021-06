Google vytvoří svou verzi sítě ve stylu Apple služby Najít

Takovým menším trendem, do kterého nastoupil nedávno Apple, je systém pro lokalizaci ztracených věcí. Firma se snaží nalákat na nové příslušenství AirTag, přičemž největší síla služby Najít je právě v tom, že i zařízení ostatních uživatelů může napomoci s lokalizací. Jedná se tak o velkou síť, tedy v případě, že se v dané oblasti nachází aktivní zařízení, tedy uživatelé s produkty od Applu. Google má také svou službu Najdi moje zařízení, ale neměla takový dosah, což by se ale mělo změnit.

Služba Najdi moje zařízení od Googlu se spoléhá jen na dostupnost internetového připojení, takže se zpravidla týká jen chytrých hodinek, mobilů a tabletů, případně Chromebooků. Navíc je nutné, aby vše bylo spárováno s vaším účtem. Bez dostupnosti internetového připojení je v podstatě velmi komplikované cokoliv lokalizovat, zpravidla dostanete stará data.

Beta verze Google Play Services ve verzi 21.24.13 obsahuje ale náznaky, že by Google vytvořil vlastní gigantickou síť pro lokalizaci ztracených zařízení. XDA Developers se podařilo objevit jen několik náznaků bez technického vysvětlení. Zatím můžeme jen odhadovat, jak bude novinka fungovat.

<string name=“mdm_find_device_network_description“>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>

<string name=“mdm_find_device_network_title“>Find My Device network</string>