TicWatch E3 jsou nové hodinky se Snapdragonem Wear 4100

Společnost Mobvoi je známá svými cenově dostupnějšími modely chytrých hodinek, přičemž převažují modely se systémem Wear OS od Googlu. Dnes jsme se dočkali novinky TicWatch E3, které spadají do cenově dostupnější kategorie, přičemž tentokrát nedošlo na dramatické ústupky.

Od hodinek TicWatch E3 nelze očekávat prémiové provedení, jelikož byla cena nastavena na 199,99 eur, tedy přibližně 5 100 Kč. Částka se může jevit jako vysoká, ale hodinky jsou vybaveny moderním procesorem Snapdragon Wear 4100. Ten má k dispozici 1 GB operační paměti a pro data poslouží 8 GB prostoru.

V kombinaci s AMOLED displejem a baterií o kapacitě 380 mAh, máme očekávat výdrž na jedno nabití až 48 hodin. Samozřejmě nechybí ochrana proti vodě a prachu, podpora pro GPS + GLONASS + Beidou a o konektivitu se stará Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Co se týče provedení, jedná se o tvrzený plast se skelnými vlákny. Krycí sklo je 2.5D, tedy s mírným zakřivením do stran. Co se týče senzorů, tak kromě měření tepu se nabízí také měření okysličení krve. Nezapomnělo se na NFC. Bohužel hodinky zatím mají původní systém Wear OS a není zatím jasné, jestli bude dostupná nová verze, která přijde později v tomto roce. TicWatch E3 jsou k dispozici na oficiální stránkách výrobce.

