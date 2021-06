Nemastné představení OnePlus Nord N200 5G

OnePlus Nord N200 5G; Zdroj: OnePlus

Novinka OnePlus Nord N200 5G unikla v plné kráse a dnes zde máme oficiální představení, kterého byste si asi moc nevšimli, jelikož není určena pro globální scénu, jak by se mohlo zdát.

OnePlus Nord N200 5G

Máme zde ve své podstatě nástupce modelu OnePlus Nord N100 z listopadu minulého roku. OnePlus Nord N200 5G není ale zatím určen pro všechny země. Do prodeje zamíří 25. června v USA a v Kanadě za cenu 239 dolarů, což je v přepočtu přibližně 5 000 Kč bez daně.

Název mluví za vše, jde zde hlavně o podporu sítí páté generace. O výkon se stará Snapdragon 480, přičemž může zaujmout Full HD+ displej s 90Hz frekvencí. Kapacita baterie je 5000 mAh s 18W nabíjením. Dále zde jde najít konektor pro sluchátka nebo možnost rozšíření o microSD kartu.

O focení se bude starat na zadní straně hlavní 13MPx snímač, přičemž další dva mají po 2 MPx. Přední strana je osazena 16MPx foťákem. Jde tedy o modernizovanou verzi, ale je otázkou, jestli se dostane do Evropy. Zatím to tak nevypadá. Dle dostupných informací se má zatím jednat o náhradu za OnePlus Nord CE, která nezamíří do USA.

Specifikace

displej: 6,49 palcĹŻ, 1080 x 2400 pixelĹŻ (Full HD+), 2.5D, LCD, 90Hz

procesor: Snapdragon 480

4GB LPDDR4x RAM

úložiště: 64 GB (UFS 2.1) + microSD

Dual SIM

Android 11 + Oxygen OS 11

Foťáky: zadnĂ­ – 13 MPx, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro pĹ™ednĂ­ – 16 MPx, f/2.05

ÄŤteÄŤka otiskĹŻ prstĹŻ na boku

rozměry: 163,1 x 74,9 x 8,3 mm, gramů 189 gramů

3.5mm audio jack

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C, NFC

baterie: 5000 mAh + 18W

Zdroj: theverge.com

reklama reklama