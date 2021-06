Tamagotchi je zpět, tentokrát v podobě chytrých hodinek

Věřte tomu nebo ne, ale letos si připomínáme 25. výročí vydání prvního Tamagotchi. Zdá se tedy, že to byla jen otázka času, než se ikonická hračka objeví s moderními technologiemi. Dočkali jsme se totiž Tamagotchi Smart, který využívá podobný design dnešních chytrých hodinek.

Novinkou v tomto modelu je zahrnutí dotykového a hlasového ovládání. Pomocí dotyku můžete svého mazlíčka probudit a mazlit ho. V rámci hlasového ovládání ale neočekávejte rozpoznávání řeči. Tuto funkci můžete použít k probuzení vašeho mazlíčka a ve skutečnosti nerozpozná konkrétní příkazy. Vzhledem k tomu, že společnost Bandai navrhla Tamagotchi Smart pro děti, je to pravděpodobně to nejlepší.

Každý Tamagotchi Smart také přichází s novými postavami, o které se musíte starat. Bandai bude také prodávat samostatné karty „TamaSma“, které majitelům chytrých telefonů umožní odložit si exkluzivní postavy a předměty.

Funkce z předchozích zařízení Tamagotchi, jako je Pix, se přirozeně vrací. Smart funguje jako digitální hodinky a krokoměr. Soudě podle vydání videa společnosti Bandai je také možné poslouchat hudbu.Tamagotchi Smart se začne v Japonsku prodávat v listopadu za přibližně 60 dolarů. O mezinárodním prodeji zatím nepadlo ani slovo.

Zdroj: engadget.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!