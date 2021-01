To nej z uplynulého týdne #2 – WhatsApp, Xiaomi, Galaxy S21, podcast

Apple a Hyundai mají podepsat smlouvu o společném vývoji elektromobilu, výroba začne v roce 2024

Spekulace ohledně vývoji vlastního elektrického automobilu přímo společností Apple se nedávno opět začaly objevovat, přičemž představení mělo podle nich být už v roce 2024. Nyní se objevila velmi zajímavá zpráva o spolupráci automobilky Hyundai a Applu právě na vývoji elektromobilu. [pokračování článku]

První ukázka LG Rollable, smartphonu s rolovatelným displejem

V těchto dnech probíhá veletrh CES, na kterém společnosti představují své produkty v rámci konzumní elektroniky. Zpravidla se jedná o spotřebiče do domácnosti, ale najde se místo i na mobilní novinky. LG představilo své novinky se segmentu TV, přičemž nám poskytlo první ochutnávku, jak bude vypadat dlouho očekávaný mobil s rolovatelným displejem. [pokračování článku]

Surface Pro 7+ představen, vyšší specifikace a možnost výměny SSD

V roce 2019 jsme se dočkali novinky Surface Pro 7 od společnosti Microsoft. Zřejmě přišel čas na představení vylepšené verze, která nese označení Surface Pro 7+. Nečekejte dramatické změny v designu. Vše podstatné se odehrálo pod kapotou. [pokračování článku]

Budou letos konečně telefony zase zajímavé? Hádáme trendy roku 2021 – podcast #24

Telegram „raketově“ roste díky WhatsApp

Nové podmínky komunikační platformy WhatsApp vyděsily uživatele a někteří jednoduše začali měnit svého „kecálka“ za alternativního. Na trhu se nabízí několik konkurenčních služeb, přičemž uživatelé volí zejména ty, které se soustřeďují na soukromí, bezpečnost a nesdílení informací. Například Signal zaznamenal obrovský příliv nových uživatelů, což způsobilo technické problémy, které se podařilo po několika dnech vyřešit. Telegram se nyní chlubí, že zaznamenal příval nových uživatelů. [pokračování článku]

HTC představilo Desire 21 Pro s podporou 5G

V polovině minulého roku společnost HTC představila zástupce střední třídy, přičemž jeden z nich nabídl podporu sítí páté generace. Model HTC Desire 20 Pro získává nástupce v podobě HTC Desire 21 Pro 5G. Došlo na několik modifikací, ale výrobce neudělal nic dramatického. [pokračování článku]

Samsung potvrdil spolupráci s AMD na grafickém čipu v budoucím Exynosu

Samsung teprve před pár dny představil zcela nový procesor Exynos 2100, který míří mezi ty nejlepší, a letos by mohl být dokonce lepší než Snapdragon 888. Novým Exynosem 2100 to ale teprve má začínat, do budoucna plánuje Samsung spolupráci s AMD na grafickém čipu. [pokračování článku]

Qualcomm představil novou generaci ultrazvukové čtečky otisků prstů v displeji

Technologie Qualcommu a jeho ultrazvuková čtečka otisků prstů integrovaná přímo v displeji byla představena již před více než dvěma roky a od té doby jsme tu neměli novou generaci. To se však nyní mění a nová čtečka s názvem Qualcomm 3D Sonic Sensor přináší značné vylepšení. [pokračování článku]

Samsung nabídne kameru v displeji prvně u notebooku

Pro některé majitele mobilních telefonů je selfie kamera zbytečností a jen velmi málo ji využijí. Výrobci se tak snaží přední kameru umístit na mobilu tak, aby nezavazela a nabídla se větší plocha pro samotný zobrazovací panel. Už jsme zde měli výřezy, otvory a také mechanická řešení, ale pomyslným svatým grálem bylo umístění pod samotný displej, stejně jako čtečku otisků prstů. Na trhu je již první mobil s touto technologií, ale čeká se, že se i ostatní hráči přidají. Samsung bude jeden z nich, ale jak se ukazuje, tuto technologii nezavede prvně u mobilů. [pokračování článku]

Google dokončil akvizici společnosti Fitbit

V roce 2019 Google oznámil, že kupuje výrobce nositelné elektroniky Fitbit. Proces nebyl jednoduchý, jelikož zde panovaly obavy nad zneužitím osobních informací uživatelů zařízení Fitbit k interním potřebám Googlu, tedy například k cílení reklamy. Musel se vypořádat se schvalovacím řízením mnoha regulačních úřadů. V Evropě dostal Google povolení na konci minulého roku. Dnes vyhledávací gigant oznámil, že akvizice byla dokončena. Také dodává, že osobní data nebudou používána k cílení reklamy, za což by mu stejně hrozily nemalé pokuty. [pokračování článku]

Samsung Galaxy S21 Ultra oficiálně, cena začíná od 33 999 Kč

Samsung dnes představil kromě základních modelů u Galaxy S21 Ultra, tedy nejvybavenější model, který je zároveň také nejdražší a nabízí nejvíce, i z pohledu bonusových funkcí. Sice po designové stránce se výrazně podobá Galaxy S21 a Galaxy S21+, a to i v případě některých specifikací, tak se zde najdou značná vylepšení. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy S21 a S21+, cena začíná na 22 499 Kč

Po roce zde máme další generaci top modelů od společnosti Samsung na tento rok. Letos byla společnost trochu více odvážná v rámci designu, pokud se to tak dá nazvat. Specifikace novinek Galaxy S21 a S21+ nejsou nějak překvapivé, ale najde se několik odvážných kroků. Jednoho byste si možná ani nevšimli. Samsung letos ani u jednoho modelu nepoužil možnost rozšíření úložiště pomocí paměťových karet. Je tedy potřeba s rozvahou vybírat verzi modelu. [pokračování článku]

Galaxy Buds Pro jsou nová sluchátka s ANC

Dnes Samsung představil rovnou tři smartphony Galaxy S21, Galaxy S21+ a nejvybavenější a největší Galaxy S21 Ultra. Kromě toho uvedl také nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro. Sice by se mohlo zdát, že došlo jen na úpravu specifikací, ale i samotný design prošel změnou. Zřejmě podoba fazolek/ledvinek neuspěla a uživatelé žádali něco tradičnějšího. [pokračování článku]

Novinka Galaxy SmartTag není jen přívěšek pro nalezení klíčů

Nějakou dobu se mluví o malém přívěsku od společnosti Apple, který poslouží k vyhledání předmětů, případně hlídání domácích mazlíčků. Samsung si ale pospíšil a představil své řešení v podobě Galaxy SmartTag. Na první pohled se jedná o velmi drahý přívěšek třeba na klíče, díky kterému je můžete najít přes mobilní telefon, ale to není vše. [pokračování článku]

Xiaomi se dostalo na „černou“ listinu USA

Rok 2020 byl doslova nepříjemný pro Huawei, jelikož zákaz ze strany USA donutil firmu značně změnit svou strategii a hlavně učinit kroky pro záchranu impéria. Například výrobce investuje nemalé finanční prostředky pro vlastního ekosystému, aby smartphony byly konkurenceschopné hlavně po stránce softwaru. Administrativa USA učinila další krok a do problémů se dostává další čínský gigant, tentokrát Xiaomi. [pokračování článku]

WhatsApp čelí žalobě kvůli změně podmínek

Začátek tohoto roku se moc nevydařil pro komunikační platformu WhatsApp, která představila nové podmínky. V těch je stanoveno, že budou sdílena data uživatelů s mateřskou společností Facebook, respektive s dalšími firmami a subjekty spadající pod Facebook. Odliv uživatelů ale nebude jediný problém pro tuto službu. [pokračování článku]

WhatsApp nebude placený, starý hoax se vrací

Komunikační platforma WhatsApp nemá příliš dobrý rozjezd nového roku. Nově znění podmínek, což se netýká EU zemí, naštvalo mnoho uživatelů a začala větší migrace na alternativní služby, které lépe nakládají s osobními informacemi. Mezi ty oblíbené patří Telegram a Signal. Změna podmínek také vyústila v žalobu proti službě WhatsApp. Aby toho nebylo málo, začala se opět šířit poplašná zpráva. [pokračování článku]

WhatsApp odkládá nové podmínky o 3 měsíce

Leden tohoto roku je pro WhatsApp skoro pohromou. Vše odstartovalo představením nových podmínek, které měly platit již 8. února. Pokud by je uživatel nepřijmul, došlo by ke smazání a zrušení jeho účtu. Ačkoliv nové znění podmínek není směrodatné pro země EU, tak i přes to vyvolalo odpor. Ten je ale výraznější v zahraničí a uživatelé začali přecházet na konkurenční platformy, zejména na Telegram a Signal. [pokračování článku]

Samsung představuje nové ISOCELL snímače, včetně nového 200MPx

Podle velice spolehlivých zdrojů se jihokorejský technologický gigant Samsung chystá uvést hned několik nových fotografických ISOCELL senzorů. Nejvíce pozornosti na sebe ale poutá 200MPx senzor, který by měl být představen ve velmi blízké době. [pokračování článku]

