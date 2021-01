Změny ve WhatsApp nahrávají konkurenci

Zdroj: Dotekomanie.cz

V posledních dnech se hodně hovoří o komunikační platformě WhatsApp, kterou vlastní společnost Facebook. Mnozí jí dávají přednost před Facebook Messengerem, zejména s ohledem na menší množství reklamy, šifrování a například také sdílením a využíváním dat. Nedávné změny ale mění jednu konkrétní část pro dost uživatelů. Tím je sdílení některých dat s Facebookem. V EU zemích není situace tak dramatická, i tak jsme zaregistrovali u čtenářů, že začínají řešit, kterou službu zvolit pro komunikaci.

Abyste mohli používat WhatsApp, budete muset odsouhlasit nové podmínky

Signal zaznamenal vzestup popularity

WhatsApp je jednoznačně silný subjekt na poli komunikačních služeb, ale konkurence existuje a díky nedávným změnám, dochází k přelivu uživatelů. Zatím ale neexistuje jakákoliv analýza nebo statistika, kolik z nich vlastně přešlo na alternativní služby. Na taková data si budeme muset počkat.

Již nyní se objevují informace, že uživatelé volí služby jako Telegram nebo Signal. Druhá jmenovaná měla za posledních dnů dokonce problémy s registrací do služby. O tom ostatně Signal informoval na svém Twitter účtu. Konkrétně jejich systémy nestíhaly nápor nových uživatelů, ale již nyní by mělo být vše v pořádku, a to dokonce i pro lidi z Evropy.

Všemu navíc pomohly osobnosti, které jednoduše doporučují přejít na Signal vzhledem ke změnám podmínek. Příkladem může být Elon Musk, který na svém Twitter účtu jednoduše uvedl, aby uživatelé používali Signal.

Signal jako jediná konkurence?

Služba Signal je známá svým přístupem k nakládání s informacemi a citlivými daty. Potrpí si na otevřenost a šifrování, přičemž odolává například i žádostem o informace ze stran vlád. Pomyslným konkurentem je Telegram, který nabízí více bonusových funkcí.

Na trhu najdete rozhodně mnoho aplikací a služeb, které mohou mít lepší vlastnosti a funkce než třeba WhatsApp, ale je zde důležitý faktor, na který narazí každý zájemce. Je nutné, aby daná služba byla adoptována příteli a rodinou.

