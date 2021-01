Samsung nabídne kameru v displeji prvně u notebooku

Zdroj: Samsung Display

Pro některé majitele mobilních telefonů je selfie kamera zbytečností a jen velmi málo ji využijí. Výrobci se tak snaží přední kameru umístit na mobilu tak, aby nezavazela a nabídla se větší plocha pro samotný zobrazovací panel. Už jsme zde měli výřezy, otvory a také mechanická řešení, ale pomyslným svatým grálem bylo umístění pod samotný displej, stejně jako čtečku otisků prstů. Na trhu je již první mobil s touto technologií, ale čeká se, že se i ostatní hráči přidají. Samsung bude jeden z nich, ale jak se ukazuje, tuto technologii nezavede prvně u mobilů.

Do mobilů až později?

Divize Samsung Display se pochlubila ochutnávkou chystaného notebooku Samsung Blade Bezel na sociální síti Weibo. U něj se chlubí použitím velmi tenkého a lehkého OLED displeje, který má ale webkameru umístěnou pod zobrazovací panel. Společnost uvádí, že Samsung Blade Bezel nabídne 93 % plochy jen pro displej.

Technologie foťáku pod displejem je u Samsungu nazývána UPC (Under Panel Camera). Mysleli jsme si, že se s touto novinkou pochlubí u nějakého svého top modelu, ale integrování do notebooku není až tak bezvýznamné. U tohoto typu zařízení asi nikdo neočekává, že by webkamera měla mít nějaké úžasné fotografické vlastnosti a poskytovat video v nejvyšší možné kvalitě.

Samsung si zřejmě chce vyladit celou technologii předem, než ji použije u mobilních telefonů, kde se očekává vyšší kvalita výsledného obrazu. Samozřejmě se může jednat jen o předzvěst masivnějšího nasazení, ale u mobilů se možná novinka ukáže až v druhé polovině roku, případně až v tom příštím.

Zdroje: theverge.com, xda-developers.com



