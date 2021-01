Samsung odebere nabíječky i u dalších smartphonů

Galaxy S21 Ultra; Zdroj: Samsung

Společnosti se snaží nastolit nejrůznější principy, strategie a celkově směřovat trh nějakým směrem. Někdy se jim to nepodaří a musí začít znovu. Mezi ty neúspěšné projekty například patří 3D displeje. Nyní zde máme nový trend, který ochuzuje balení smartphonů o nabíječky, ale jak se ukazuje, dojde k rozšíření.

Nejen nabíječku dokoupíte

Když Apple představil nové iPhony, někteří výrobci si dělali srandu, že není součástí nabíječka. I proto vznikly drobné kampaně, které poukazovaly, že oni nabízí toto příslušenství. Následně ale například Xiaomi otočilo a také odebralo toto příslušenství, konkrétně u Xiaomi Mi 11. Následně se přidal i gigant Samsung, který u letošních top modelů odebral nejen nabíječku.

Kromě toho, že Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra nemají microSD kartu, není součástí ani nabíječka. Z vyjádření společnosti Samsung vyplývá, že tento trend nebude jen u top modelů. Podobnou strategii zavede u dalších smartphonů napříč celým portfoliem. Nelze říci, že se to dotkne všech modelů. Na některých trzích bude muset dát do balení nabíječku, ale předpokládáme, že v Evropě již nebude součástí.

Samsung se také obhajuje snížením elektroodpadu. Navíc do balení nebude přidávat ani sluchátka, ale to se děje už nyní. Dá se tedy očekávat, že v horizontu dvou let si budeme jen kupovat samotný smartphone a cokoliv navíc si budeme muset dokoupit.

