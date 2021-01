WhatsApp objasňuje pravidla soukromí po představení nových podmínek

Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp se chystá na zavedení nových podmínek, které budou platit od 8. února. Již nyní byste měli vidět v aplikaci dialogové okno s vysvětlením a odkazy na nové podmínky. V nich se v podstatě uvádí, že WhatsApp bude sdílet s Facebookem (respektive s jeho společnostmi) některá data soukromého charakteru, vše s cílem vylepšení cílení reklamy. V Evropě situace nebude tak dramatická, i tak dojde ke sdílení některých informací. WhatsApp čelí kritice a také odlivu uživatelů, na což nyní reaguje.

Abyste mohli používat WhatsApp, budete muset odsouhlasit nové podmínky

Šifrování na prvním místě

Mohli jsme si všimnout, že tato změna podmínek má vliv na odliv uživatelů a popularizaci některých služeb jako Telegram nebo Signal. Druhá jmenovaná měla dokonce z náporu technické komplikace. WhatsApp se nyní snaží reagovat vysvětlením, co se vlastně bude dít a co všechno je stále chráněno. Dalo by se říci, že chce snížit odliv uživatelů a jednoduše vysvětlit, že ně ke všem datům bude přístup a ne vše se bude sdílet s Facebookem.

V první řadě šifrovaná komunikace nebude narušena a také se nevytvářejí záznamy kdo komunikuje. Nemůže přistupovat ke sdílení polohy, takže tuto informaci nezíská ani Facebook. Dále nesdílí kontakty uživatelů s Facebookem. Skupiny nadále zůstávají soukromé. Nic se nestane ani s dočasnými zprávami.

WhatsApp pomocí této grafiky jen vysvětluje, že nedochází k rozsáhlému sdílení dat s Facebookem, ale toto se týká jen soukromé konverzace mezi uživateli. Jakmile ale bude komunikovat se společností, která používá WhastApp, tak již může docházet ke shromažďování dat. Navíc se plánují další služby, jejichž cílem bude nabízet rozsáhlejší možnosti prodeje skrze WhatsApp.

Společnost ale sbírá další meta data, která již může sdílet s Facebookem. Většina těchto novinek se ale týká uživatelů mimo EU. Aktuální verze podmínek pro Evropu jednoduše neobsahuje možnost sdílení informací pro možnost cílení reklamy Facebookem, jelikož to ani nejde skrze legislativu v EU.

