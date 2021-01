Google dokončil akvizici společnosti Fitbit [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 14. 1. 2021

V roce 2019 Google oznámil, že kupuje výrobce nositelné elektroniky Fitbit. Proces nebyl jednoduchý, jelikož zde panovaly obavy nad zneužitím osobních informací uživatelů zařízení Fitbit k interním potřebám Googlu, tedy například k cílení reklamy. Musel se vypořádat se schvalovacím řízením mnoha regulačních úřadů. V Evropě dostal Google povolení na konci minulého roku. Dnes vyhledávací gigant oznámil, že akvizice byla dokončena. Také dodává, že osobní data nebudou používána k cílení reklamy, za což by mu stejně hrozily nemalé pokuty.

Nyní je otázkou, kdy se konečně dočkáme nějaké Google produktu, který si budeme moci upevnit na zápěstí. O Pixel hodinkách se mluví hodně dlouho a dle spekulací došlo k několika odkladům. Snad to nebude dlouho trvat a společnost udělá v tomto segmentu značný pokrok, třeba i jen v oblasti systému Wear OS.

Aktualizováno 1. 11. 2019

Co se ukázalo jako spekulace, se nyní potvrzuje. Společnosti Fitbit a Google oficiálně ohlašují společnou cestu. Google totiž kupuje výrobce chytré nositelné elektroniky za přibližně 2,1 miliardy dolarů. Samotný obchod by měl být dokončen v roce 2020, až bude vše potvrzeno nejen patřičnými úřady.

Google uvádí, že se tak brzy dočkáme nových produktů, které ponesou označení Made by Google. Fitbit se připojí do divize Wearable. Navíc Google najde větší uplatnění pro systém Wear OS by Google.

Aktualizováno 28. 10.

Před měsícem se objevily informace, že společnost Fitbit zvažuje strategické kroky vzhledem k ne zrovna nejlepší finanční situaci. Jednou z možností je najít kupce, přičemž analýza zmínila i samotný Google. Ostatně vyhledávací gigant se snaží vstoupit na trh s chytrými hodinkami, ale rozhodně nespěchá.

Nyní se objevují informace, že Alphabet (mateřská společnost Googlu) dala nabídku firmě Fitbit. Bohužel je vše v režimu utajení, takže nevíme, o jakou částku se jedná, ani to, jestli dochází k aktivnímu vyjednávání. Na druhou stranu lze pozorovat, že dochází k jednání mezi společnostmi. Alphabet (Google) by získal poměrně zavedeného hráče na trhu s chytrým příslušenstvím. Je ale otázkou, kdy bychom se dočkali nějakého výsledku, pokud dojde k prodeji.

Původní článek 21. 9.

Společnost Fitbit patří mezi důležité hráče na současném trhu s nositelnou elektronikou, kam spadají chytré hodinky a fitness náramky. Konkurence je ale silná v obou kategoriích. U hodinek jsou hlavními rivaly firmy jako Samsung a Apple, u náramků pak dominuje Xiaomi a jiní výrobci, kteří umí nabídnout levné zařízení s dostatečnými funkcemi. Nyní se ale začíná spekulovat, že by se společnost mohla dostat do existenčních problémů, což by mohlo vést k prodeji celé firmy.

Fitbit bude na prodej?

Společnost Fitbit na základě odhadů příjmů na rok 2019 začíná zvažovat strategické kroky, které by mohly vyřešit komplikace. Mělo by dojít ke snížení příjmů kvůli špatným prodejům u Versa Lite. Dle zdroje, který nechce být jmenován, společnost navázala spolupráci s investiční bankou Qatalyst Partners, jejíž úkolem je zřejmě prozkoumání možností odkupu firmy Fitbit.

Fitbit Versa 2 jsou nové chytré hodinky, stojí 199,95 eur

Analýza trvala několik týdnů, přičemž zaznělo i to, že by vhodným kupujícím mohla být společnost Google. Ta ostatně před nějakou dobou investovala právě do chytrých hodinek, když došlo k odkupu výzkumné části výrobce Fossil. V seznamu jsou i další firmy, ale právě Google by mohl být nejzajímavější.

Fitbit není ale jen běžný výrobce na současném trhu. Například nedávno došlo ke spolupráci s vládou v Singapuru, což by mohlo přinést až 1 milion nových uživatelů. Také nesmíme zapomenout na služby, kam například spadá i platební metoda Fitbit Pay.

Odhadovaná hodnota firmy Fitbit je dle současného stavu na trhu kolem 1 miliardy dolarů. Jednalo by se tedy o velkou investici a nalezení kupce nebude jednoduché. Je nutné brát v potaz, že aktuální situace neznamená, že nutné dojde k prodeji celé společnosti Fitbit. Jen se hledají možnosti, ale i tak to může nasvědčovat, že v dohledné době se můžeme dočkat strategických změn.

