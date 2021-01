Samsung představil Galaxy S21 a S21+, cena začíná na 22 499 Kč

Galaxy S21+; Zdroj: Samsung

Po roce zde máme další generaci top modelů od společnosti Samsung na tento rok. Letos byla společnost trochu více odvážná v rámci designu, pokud se to tak dá nazvat. Specifikace novinek Galaxy S21 a S21+ nejsou nějak překvapivé, ale najde se několik odvážných kroků. Jednoho byste si možná ani nevšimli. Samsung letos ani u jednoho modelu nepoužil možnost rozšíření úložiště pomocí paměťových karet. Je tedy potřeba s rozvahou vybírat verzi modelu.

Podobné ale rozdílné

Z pohledu specifikací jsou si novinky Galaxy S21 a Galaxy S21+ dosti podobné, aspoň co se týče například použitého procesoru Exynos 2100, 8 GB operační paměti a také variant prostoru pro data. I na zadní straně se nabízí stejná sada foťáků. Rozdíly jsou samozřejmě velikostech displejů, kde verze Plus nabízí 6,7 palců s Full HD+ rozlišení a Galaxy S21 pak 6,2 palců také s Full HD+. Oba panely jsou ploché a jsou obohaceny o ochranné sklo Victus. Zvládají obnovovací frekvence od 48 do 120 Hz podle typu obsahu a svítivost dosahuje až 1300 nitů.

Další podstatný rozdíl, který může ovlivnit výběr, je samotné provedení. Galaxy S21+ má záda ze skla, kde firma také použila Victus. Nižší verze má pak plastové provedení zad, ale na druhou stranu se nabízí aspoň širší paleta barev. V porovnání s loňským modelem je novinka o něco širší a těžší, tloušťka a výška zůstávají na stejné hodnotě. Plus model je na tom ale jinak. Ve srovnání s Galaxy S20+ nabízí stejnou úhlopříčku displeje, ale na výšce se ubralo 0,5 mm. Na druhou stranu je model širší a také těžší.

Stejná fotografická výbava

Jak bylo napsáno, oba modely nabízí stejnou fotografickou výbavu. Zadní strana je osazena třemi foťáky, kde hlavní snímač má 12 MPx s optickou stabilizací obrazu (OIS). Teleobjektiv je zde zastoupen 64MPx snímačem s možností trojnásobného beztrátového přiblížení s OIS a třetí foťák poslouží pro ultra širokoúhlé snímky. Taktéž nabízí 12 MPx. Mezi bonusovými funkcemi najdeme režimy jako Single Take, Portrét, Pohled režiséra a Zoom Lock. Všechny snímače podporují 4K natáčení s 60 snímky za sekundu.

Na přední straně najdeme 10MPx snímač a pod displejem se nachází ultrazvuková čtečka otisků prstů. Samozřejmostí jsou stereo reproduktory a také odolnost vůči vodě a prachu. Z pohledu konektivity se nabízí slušná výbava s 5G včele. Dále se můžete spolehnout na WiFi 6 a také UWB.

Samsung po vzoru Applu do balení nepřidává nabíječku a ani možná nebudete litovat, že není součástí. U nabíjení jsme se nedočkali nějakého pokroku. Stále se nabízí maximálně 25W technologie, takže dobře poslouží jakákoliv, kterou máte doma. Případně jde použít i bezdrátové nabíjení.

Specifikace Galaxy S21+

displej: 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 48 až 120 Hz, 1300 nit

procesor: Exynos 2100

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, laserové ostření 12 MPx, 120°, f/2.2 64 MPx, 3x zoom, f/2.0 přední – 10 MPx, f/2.2

IP68

čtečka otisků prstů v displeji (ultrazvuk)

stereo reproduktory

5G, 4G, WiFi 6, NFC, UWB

rozměry: 161,4 x 75,6 x 7,8 mm, 202 gramů

baterie: 4800 mAh 25 W přes USB C 15 W bezdrátové reverzní



Specifikace Galaxy S21

displej: 6,2 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 48 až 120 Hz, 1300 nit

procesor: Exynos 2100

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, laserové ostření 12 MPx, 120°, f/2.2 64 MPx, 3x zoom, f/2.0 přední – 10 MPx, f/2.2

IP68

čtečka otisků prstů v displeji (ultrazvuk)

stereo reproduktory

5G, 4G, WiFi 6, NFC, UWB

rozměry: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, 171 gramů

baterie: 4000 mAh 25 W přes USB C 15 W bezdrátové reverzní



Cena a dostupnost

Galaxy S21+ se bude nabízet v barvách černá, stříbrná a fialová. Základní model nabídne širší paletu barev, která obsahuje šedou, bílou, růžovou a také fialovou.

Galaxy S21+ 8 GB RAM + 256GB úložiště přijde na 29 499 Kč 8 GB RAM + 128GB úložiště přijde na 27 999 Kč

Galaxy S21 8 GB RAM + 256GB úložiště přijde na 23 999 Kč 8 GB RAM + 128GB úložiště přijde na 22 499 Kč



Samsung si i tentokrát nachystal akci v rámci předobjednávek, které probíhají od dnešního dne do 28. ledna. U obou se nabídne bonus v podobě Galaxy Buds Live s jedním SmartTag v celkové hodnotě 5 398 Kč. První se ale musíte zaregistrovat na stránkách samsung-bonus.eu a následně musíte objednat přímo na samsung.cz.

