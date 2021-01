Samsung potvrdil spolupráci s AMD na grafickém čipu v budoucím Exynosu

Zdroj: Samsung

Samsung teprve před pár dny představil zcela nový procesor Exynos 2100, který míří mezi ty nejlepší, a letos by mohl být dokonce lepší než Snapdragon 888. Novým Exynosem 2100 to ale teprve má začínat, do budoucna plánuje Samsung spolupráci s AMD na grafickém čipu.

AMD RDNA grafický čip možná už brzy v Exynos procesorech

Samsung právě během představení Exynos 2100 potvrdil spolupráci s AMD na integraci příští generace RDNA grafického čipu do jeho budoucích top procesorů. Zatím současný Exynos 2100 používá jako grafický čip Mali G78 MP14. Již třeba za rok u Galaxy S22 by místo něj však mohl být čip AMD. Nárůst grafického výkonu tak může být opravdu značný.

Teoreticky k tomu může dojít i dříve ke konci roku, kdy občas výrobci také představují svoje vylepšené procesory pro druhou polovinu roku. Zde by se nabízelo určité představení například Exynos 2200 pro Galaxy Z Fold 3, to jsou ale již jen naše spekulace.

