Apple a Hyundai mají podepsat smlouvu o společném vývoji elektromobilu, výroba začne v roce 2024

Spekulace ohledně vývoji vlastního elektrického automobilu přímo společností Apple se nedávno opět začaly objevovat, přičemž představení mělo podle nich být už v roce 2024. Nyní se objevila velmi zajímavá zpráva o spolupráci automobilky Hyundai a Applu právě na vývoji elektromobilu.

Bude Hyundai vyrábět Apple Car?

„Apple a Hyundai diskutují o možnostech, které jsou ale zatím v rané fázi a nic nebylo rozhodnuto,“ zaznělo v prohlášení přímo od společnosti Hyundai Motor. O pár hodin později své vyjádření upravila a vynechala v něm jméno firmy Apple. Možná tak nechtěně prozradili něco, co neměli.

Aktualizované vyjádření zmiňuje potenciální spolupráci s různými společnostmi ohledně vývoje elektromobilů. Tím tak naopak naznačila, že jednání s Apple se pravděpodobně týkají elektromobilů. Nakonec v něm opět zmiňují, že nic zatím nebylo rozhodnuto.

Podle dalších zpráv z následujících dní Apple a Hyundai podepíšou dohodu o partnerství do března. Samotná výroba by měla pak začít v roce 2024. První testovací vozy mají spatřit silnice již v roce 2022. Auta by se mohla vyrábět přímo v USA v závodě sesterské automobilky Kia nebo ve zcela nové fabrice.

Už dříve jsme slyšeli zákulisní informace, že vývoj nového auta zcela od nuly je velmi náročná a nákladná záležitost pro firmy, která se tím nezabývá. Apple tak uvažuji o tom, že bude právě jeho chystaný elektromobil vyvíjet a vyrábět ve spolupráci s nějakou automobilkou. Hyundai pro ně tak může být ideální partner, který má již zkušenosti s elektromobily.

