To nej z uplynulého týdne #1 – MIUI, SN480, Honor, WhatsApp

MIUI 12.5 přináší rychlejší prostředí, nové tapety, lepší ochranu osobních dat a další novinky

Xiaomi společně s představením nové řady svých top modelů Mi 11 uvedlo také novou verzi své nadstavby MIUI 12.5. Od loňského dubna se tak můžeme těšit na novou, aktualizovanou verzi systému, která je rychlejší a ekonomičtější, jak říká samotné Xiaomi. Díky přepsanému kódu nová verze MIUI využívá o 20 % méně paměti na pozadí, v průměru o 35 % klesla spotřeba energie a systémové aplikace jsou zredukovány o 25 %. [pokračování článku]

Qualcomm představil Snapdragon 480, nabízí podporu 5G

Společnost Qualcomm představila nedávno procesore (SoC) Snapdragon 888, který se již objevil v prvním smartphonu Xiaomi Mi 11 a v dohledné době se dočkáme dalších modelů. Co se týče podpory 5G, tak se objevovala ve vyšší a střední třídě, přičemž nejslabší SoC byl Snapdragon 690, ale počínaje dnešním dnem, tato technologie se posouvá do nižší třídy díky novince Snapdragon 480. [pokračování článku]

Xiaomi Mi 10i oficiálně, nabízí se 108 MPx, stereo a IP53

Xiaomi pokračuje v představování smartphonů, přičemž dnes jsme se dočkali novinky Xiaomi Mi 10i, která by se dala považovat za sourozence série Xiaomi Mi 10T. Dalo by se říci, že se jedná o vylepšenou verzi Xiaomi Mi 10T Lite, ale při pohledu do portfolia společnosti jde o přejmenovaný model Redmi Note 9 5G Pro. [pokračování článku]

Samsung Galaxy M02s oficiálně, levnější mobil s větší baterií

Samsung co nevidět představí top modely pro tento rok, ale ještě před tím stihl uvést novinku v podobě smartphonu Samsung Galaxy M02s. Zde nejde ani tak o funkce jako spíše o cenu. Jedná se o nástupce loňského modelu Samsung Galaxy M01s a při pohledu na specifikace došlo na značná vylepšení. [pokračování článku]

Honor zřejmě obnovuje spolupráci s Qualcommem

Konec minulého roku přinesl poměrně zásadní změnu, když společnost Huawei prodala svou dceřinou společnost Honor. Jednak si čínský gigant přišel na nějaké peníze, které mohou napomoci ve stabilizaci firmy, ale také Honor získá šanci na trhu bez vazeb na Huawei. Už nyní se spekuluje a odhaduje, že Honor tento rok vyrobí více telefonů než Huawei, ale nebude to jednoduché. [pokračování článku]

Abyste mohli používat WhatsApp, budete muset odsouhlasit nové podmínky

Společnosti neustále upravují podmínky používání a upřímně řečeno, málokdo je čte velmi podrobně. Většinou obsahují poměrně nudné informace o používání, o právech a o povinnostech. WhatsApp se nyní chystá na zavedení nových podmínek a zásad o ochraně osobních informací, které se ale nemusí jen tak někomu líbit. [pokračování článku]

Facebook Stránky už nebudou mít „like“ tlačítko

Facebook se chystá k další změně, tentokrát se bude týkat samotných Stránek. Společnost argumentuje tím, že celý design je jednodušší a přehlednější, přičemž došlo na několik nových formátů a podstatných změn. Spíše můžete říci, že se nyní soustřeďuje více na sledující, tedy followery. [pokračování článku]

Realme V15 5G je novinka s dobrým poměrem ceny a výkonu

Naposledy jsme se dočkali od společnosti Realme novinky Realme 7i, což je mobil s baterií o kapacitě 6000 mAh. Dnes zde máme další přírůstek do rodiny v podobě Realme V15 5G. Jak už název napovídá, nabízí se podpora sítí páté generace. [pokračování článku]

Twitter pro Android konečně podporuje vyšší rozlišení obrázků

Sociální sítě jsou také o sdílení obrázků, fotografií a videí. Vzhledem k množství musí mnohé společnosti volit značná omezení, aby nedocházelo k přetížení serverů. Ostatně uživatelé toho mohou nasdílet vskutku hodně. Co se týče Twitteru, tak je znám nižším rozlišením obrázků, respektive fotografií, ale to se nyní konečně trochu mění. [pokračování článku]

OnePlus Health je nová aplikace pro hodinky a náramky

OnePlus se co nevidět vrhne do kategorie chytrých náramků a hodinek. Již nyní se chystá představení OnePlus Band, což již potvrdila přímo společnost. Ne dlouho na to by mělo dojít na uvedení i chytrých hodinek, na které fanoušci čekají již několik let. Před samotným představením prvního produktu se objevuje nová aplikace OnePlus Health v Obchodě Play. [pokračování článku]

Redmi 9T oficiálně, novinka startuje na 4 499 Kč

Nějakou dobu se spekuluje o novém modelu Redmi 9T a dnes jsme se dočkali představení a také uvedení na český trh. Novinka moc nepřekvapí, jelikož se jedná o přejmenovanou novinku známou také jako Redmi 9 Power. Dnešní představení je tak v podstatě o novém jménu, ceně a dostupnosti na našem trhu. [pokračování článku]

Redmi Note 9T představen, 5G a cena od 6 499 Kč

Na český trh uvedla společnost Redmi novinku 9T a kromě toho jsme se dočkali cenově dostupného modelu Redmi Note 9T, který může mimo jiné lákat také na podporu sítí páté generace. Pokud tedy chcete naskočit za nízké peníze na 5G, které se začíná budovat v Česku, může být tento model zajímavou volbou. [pokračování článku]

Nová série Moto G (2021) – dva nudné modely a jeden se stylusem

Nějakou dobu se spekulovalo o novinkách od společnosti Motorola. Série Moto G je dnešním dnem obohacena celkem o tři modely – Moto G Play, Moto G Power a Moto G Stylus, všechny s přívlastkem letošního roku. Z pohledu specifikací a možností je zajímavý jen poslední model, který má navíc stylus. [pokračování článku]

Nová verze Android Auto 6.0 přinese možnost zvolit si tapetu a zkratky Google Assistent

Android Auto je tu s námi již nějaký ten pátek a stále ho podporuje více a více nových aut. Nyní se dozvídáme, že již brzy dorazí v nové verzi. Konkrétně má dorazit Android Auto 6.0, kde nalezneme několik zajímavých menších novinek. [pokračování článku]

Změny ve WhatsApp nahrávají konkurenci

V posledních dnech se hodně hovoří o komunikační platformě WhatsApp, kterou vlastní společnost Facebook. Mnozí jí dávají přednost před Facebook Messengerem, zejména s ohledem na menší množství reklamy, šifrování a například také sdílením a využíváním dat. Nedávné změny ale mění jednu konkrétní část pro dost uživatelů. Tím je sdílení některých dat s Facebookem. V EU zemích není situace tak dramatická, i tak jsme zaregistrovali u čtenářů, že začínají řešit, kterou službu zvolit pro komunikaci. [pokračování článku]

Apple se má opřít do předplatného, údajně se chystá Podcast+, Stocks+ a Mail+

Apple stále rozšiřuje své služby předplatného. Kromě úložiště iCloud dnes můžete mít také Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a v některých zemích také Apple News+ nebo Apple Fitness+. To vše pak zastřešuje Apple One. Tím to ale možná neskončí, údajně se chystá další předplatné. [pokračování článku]

OnePlus Band se představí 11. ledna

OnePlus oficiálně potvrdilo, že nový chytrý náramek se představí již 11. ledna v Indii. Následně by mělo dojít k uvedení na dalších trzích, ale zatím nebylo stanoveno datum. Firma se novinkou nějak moc netají, a to ani samotným vzhledem. Ostatně aplikace pro OnePlus Band je již nyní k dispozici v Obchodě Play. [pokračování článku]

