To nej z uplynulého týdne #20 – GIPHY, odveta Číny, Mandrake, Youtube Music

Zdroj: Dotekomanie.cz

Snapdragon 768G oficiálně, nabízí nejen více výkonu

Minulý týden se objevily informace o nadcházející novince Redmi K30 SE, přičemž mobil by měl disponovat procesorem Snapdragon 768G. Už jen z dostupných informací jsme se dozvěděli, že by se mělo jednat o přetaktovanou verzi Snapdragonu 765G. Nyní společnost Qualcomm oficiálně představila skrze své stránky Snapdragon 768G a ukazuje se, že došlo na pár další úprav. [pokračování článku]

Redmi K30 5G Extreme Edition oficiálně

Možná si ještě pamatujete první modely Xiaomi Redmi. Samotná série se nakonec dočkala osamostatnění, přičemž se měla zaměřit zejména na mobily nižších tříd. To již ani neplatí a v rámci Redmi by Xiaomi se nabízí poměrně dobře vybavené smartphony, některé atakují top modelovou třídu. Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinek Redmi Note 9 a Redmi Note 9 Pro. Před tím ale došlo na uvedení Redmi K30 a K30 5G. Tato série se rozšiřuje o Redmi K30 5G Extreme Edition. [pokračování článku]

Jak používat Portrait Lightning na iPhonu

Portrait Lightning je skvělý fotografický nástroj dostupný na nejnovějších iPhonech. Cílem společnosti Apple bylo přinést do aplikace Fotoaparát efekty studiové kvality. To vše pomocí analýzy světla na objektu v reálném čase v režimu na výšku a výsledkem je funkce Portrait Lighting. [pokračování článku]

Oficiálně: Huawei P30 Pro New Edition s Google službami

Huawei sice investuje nemalé částky do vytvoření náhrady za Google služby, aplikace a v podstatě vše, co mu nyní chybí na telefonech kvůli embargu ze strany USA. Ve společnosti se již smířili s tím, že prodejnost půjde dolů, ale například minulý rok jsme se dočkali jednoho efektu. Třeba na český trh zamířily modely, které se zde neměly prodávat. Důvodem byla obsažena certifikace od Googlu. To ale nemůže vydržet dlouho, proto se Huawei uchýlilo k recyklaci mobilů. Dalším takovým je Huawei P30 Pro New Edition. [pokračování článku]

Microsoft Family Safety přichází na Android a iOS

Na konci března Microsoft oznámil příchod nové aplikace Microsoft Family Safety, která nabízí například sledování aktivit, omezení spuštění aplikací (her), kontrolu obsahu, případně informace o poloze členů rodiny. Ne všechny funkce jsou dostupné pro iOS hlavně kvůli omezení systému. Služba se dá využívat na Windows, Xboxu i Androidu. Aplikace ještě nejsou k dispozici pro veřejné beta testování, ale lze se zapojit do testování po vytvoření rodinné skupiny a vyplnění tohoto dotazníku. [pokračování článku]

Začíná migrace z Hudby Google Play na Youtube Music

Když Google představil novou hudební službu Youtube Music, bylo celkem jasné, že se dočkáme konce původní Hudby Google Play. Vzhledem k tomu, že nová služba nedisponovala všemi funkcemi jako původní, tak jsme očekávali postupné přidání a následně migraci uživatelů. Nyní se tak začíná dít. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Viber získá skupinové videohovory

Ještě před nějakou dobou se jednotlivé komunikační platformy předháněly v tom, kde bude více funkcí navíc, zejména na zpestření komunikace. Vzhledem k současné pandemii došlo na změnu plánů a urychlení přidávání funkcí spojených se skupinovou komunikací. Nyní se přidává Viber. [pokračování článku]

Divize Pixel telefonů se mění, odešli významní lidé

Google započal svou cestu v oblastí smartphonů se sérii Nexus. Sice byly na trhu pod tímto označením, ale Google v podstatě každý rok jen vybral výrobce, který pro něj zajistí mobil. Následně se na něj umístil název Nexus (zpravidla) a byl vybaven čistým Androidem. Následně jsme se dočkali změny, kdy Google přímo vstoupil na trh s mobily Pixel. Ty ale nikdy nepatřily k nejprodávanějším, navíc jejich dostupnost je omezena. Nyní se ale ukazuje, že celá divize prochází velkými změnami. [pokračování článku]

Chrome získává skupiny pro karty

Možná si ještě pamatujete, že každá otevřená webová stránka byla v samostatném okně, tedy aplikaci. Následně jsme se dočkali karet, kdy v rámci jedné aplikace lze mít otevřeno mnoho stránek v tzv. kartách. Možná jste se dostali do situace, kdy máte v prohlížeči desítky karet, v čemž může nastávat zmatek. Google se na tuto situaci zaměřil v nové aktualizaci a zavedl seskupování karet. [pokračování článku]

Google obchází operátory, spouští RCS, náhradu za SMS a MMS

Odhadovali jsme, že Google bude urychlovat rozšiřování podpory RCS u aplikace Zprávy pro Android. Na konci minulého měsíce došlo na zprovoznění novinky v Itálii a Singapuru. Nyní se objevují informace, že RCS bez nutnosti podpory ze strany operátorů je dostupné v Argentině, Pákistánu, Turecku a u sousedů v Polsku. Možná nakonec bude novinka dostupná u nás v horizontu týdnů nebo měsíců. [pokračování článku]

Objeven malware působící 4 roky na Android mobilech bez povšimnutí

Pokud jde o softwarové hrozby, společnosti investují nemalé finanční prostředky ve vylepšování systému na detekci. Google se hodně snaží, aby do jeho Obchodu Play se nedostaly aplikace obsahující škodlivý kód. Pakliže se tak stane, většinou se podaří zachycení dřív, než dojde k velkým škodám. V tomto ohledu napomáhají i kyberbezpečnostní společnosti. Došlo ale na objevení malwaru, která zřejmě působil už od roku 2016, přičemž se šířil skrze Obchod Play bez toho, aniž by někdo něco zaznamenal. Jmenuje se Mandrake a je značně zákeřný. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A21s, cena začíná na 5 499 Kč

Věděli jsme, že Samsung chystá další nový mobilní telefon v rámci řady Galaxy A. Konkrétně jsme měli náznaky příchodu Galaxy A21 a Galaxy A21s, přičemž první jmenovaný by se měl objevit dřív, ale nakonec tomu tak není. Samsung dnes uvedl Galaxy A21s, přičemž nevíme, jak moc se bude lišit od Galaxy A21. Toho se zřejmě dočkáme později. [pokračování článku]

OnePlus 8 Pro a rentgenové snímky? Jen trik s využitím infračerveného světla

V tomto týdnu se poměrně dost řeší schopnost smartphonu OnePlus 8 Pro „vidět“ skrze materiály pomocí speciální kamery na zadní straně smartphonu. Dokonce se objevují titulky jako rentgenové snímky a podobně. Ve skutečnosti to nemá nic společného s rentgenem. Trik totiž spočívá v infračerveném zařízení. [pokračování článku]

Čína chystá odvetu vůči rozhodnutí USA, dotkne se i Applu

V tomto týdnu jsme vás informovali, že USA prodloužilo zákaz spolupráce amerických firem s Huawei až do roku 2021. Jedná se jen o další prodlužování a skoro by se nikdo nedivil, ale USA přiostřuje. Důvodem je dle americké administrativy to, že Huawei dokázalo nakoupit technologie z USA prostřednictvím zahraničních společností. Proto došlo k přehodnocení pravidel a USA je nyní ochotno zakázat spolupráci s firmami, které obchodují s Huawei. [pokračování článku]

Facebook kupuje GIPHY, populární knihovnu GIF obrázků

V poslední době došlo k většímu rozmachu sdílení animovaných obrázků různě po sociálních sítích. Dokonce jsme se dočkali přímé integrace služeb a dokonce i do softwarových klávesnic. Tento rozmach také dal vzniknout službám, které se soustřeďují na takový obsah. Jednou z těch nejpopulárnějších je GIPHY. A právě zde se odehrává poměrně velká změna. [pokračování článku]

WhatsApp dostává podporu Messenger Rooms v beta verzi

Možná si ještě pamatujete na ohlášení společnosti Facebook, že jednou bude možné komunikovat mezi platformami Messenger, Instagram a WhatsApp. Nedávno jsme se dočkali představení novinky Messenger Rooms, což je v podstatě videochat až pro padesát lidí najednou. Nyní se ukazuje první integrace v rámci platformy WhatsApp, což může být první náznak skutečného propojení. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #19 – eRouška, WWDC20, NFC, Surface



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #20 – GIPHY, odveta Číny, Mandrake, Youtube Music

reklama reklama