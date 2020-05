Jak používat Portrait Lightning na iPhonu [návod]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Portrait Lightning je opravdu výkonný fotografický nástroj dostupný na nejnovějších iPhonech. Cílem společnosti Apple bylo přinést do aplikace Fotoaparát efekty studiové kvality pomocí analýzy světla na objektu v reálném čase v režimu na výšku a výsledkem je funkce Portrait Lighting.

V režimu Portrait Lighting si můžete vybrat z pěti různých efektů podobných studiu. Jednoduše se nazývají Natural Light, Studio Light, Contour Light, Stage Light a Stage Light Mono. Každý z nich se pokouší přidat ke svým fotkám profesionální nádech.

Pokud jste jedním z iPhone uživatelů, kteří mají zájem o využití těchto jedinečných efektů, jste na správném místě. V tomto článku budeme popisovat přesně to, co každý z těchto efektů dělá a jak byste mohli Portrait Lightning použít v praxi.

Jak používat Portrait Lighting na iPhonu

Abyste mohli tento nástroj využívat, budete potřebovat alespoň iPhone 8 Plus nebo novější. Bez dalšího nadšení se podívejte na níže uvedené kroky, čímž se naučíte a začnete používat efekty.

Otevřete nativní aplikaci Fotoaparát z domovské obrazovky.

Klepněte na „Portrait“, která se nachází hned vedle zvýrazněné části „Photo“, viz obrázek níže.

Nyní jste ve vyhrazené části Portrait Lightning. Zde budete moci procházet všemi pěti studiovými efekty a vybrat ten, který preferujete. Nejprve máme režim „Natural Light“, který není nic jiného než standardní režim Portrait, jenž přidává malou hloubku ostrosti, známou také jako tzv. efekt „bokeh“.

Dále máme „Studio Light“. Podle Laymana tento režim naráží na expozici, čímž je obraz zřetelně jasnější než „Natural Light“.

Pojďme dále. „Contour Light“ je efekt, který vrhá stíny na objekt, a dokonce definuje jeho okraje pro mírně ostřejší bokeh.

A konečně máme „Stage Light“ a „Stage Light Mono“, což je jedinečný efekt, který analyzuje hloubku obrazu a ořezává pozadí a zároveň udržuje osvětlení objektu pro studiový portrétní portrét. Před stisknutím tlačítka „Capture“ (Zachytit) musíte pouze zajistit, aby byl objekt umístěn do kruhu.

Jak vidíte, není vše vždy dokonalé. Ale obvykle funguje nejlépe, když fotografujete něčí tvář. „Stage Light Mono“ je téměř stejné jako „Stage Light“, kromě toho, že výsledek je černobílý nebo monochromní.

Nyní už víte, jak začít s funkcí Portrait Lightning a jejími efekty. Uživatelské rozhraní fotoaparátu poskytuje jemné podněty, které vám pomohou získat dobrý portrét, například budete požádáni, abyste se vzdálili od předmětu, pokud jste dost blízko a vybraný efekt Portrait Lightning bude zvýrazněn žlutě, kdykoli budete moci znovu vyfotit.

Portrait Lightning s duálním či trojitým fotoaparátem

Pokud má iPhone, který vlastníte, nastavení duálního nebo trojitého fotoaparátu, použije tento režim k zachycení portrétní fotografie 2x teleobjektiv. Tento teleobjektiv je obvykle nižší než standardní širokoúhlý objektiv, pokud jde o celkovou kvalitu a úroveň šumu. Pokud se pokoušíte pořídit portrétní fotografii uvnitř místnosti nebo za zhoršených světelných podmínek, rychle si všimnete šumu ve vašich výsledcích.

Jak již bylo řečeno, stojí za zmínku, že pokud používáte iPhone XR nebo iPhone 11 (nebo novější), který postrádá vyhrazený teleobjektiv, režim Portrait Lightning funguje pouze u lidí. Navíc, s výjimkou zařízení iPhone 8 Plus, jsou všechny nejnovější iPhony také schopny používat fotoaparát čelní strany k pořizování portrétů Selfie.

Nejste spokojeni s použitým režimem? Nedělejte si starosti, protože v aplikaci Fotoaparát můžete kdykoli upravit a přepínat světelné efekty. Pokud používáte iPhone XS nebo novější (iPhone 11 Pro aj.), můžete také upravit rozostření pozadí pomocí posuvníku „Depth Control“ umístěného přímo pod světelnými efekty.

Jsou to již více než dva roky, co byla tato funkce zpřístupněna veřejnosti, a Apple ji neustále vylepšuje s každou významnou aktualizací iOS. Postupem času by tedy funkcionalita měla být ještě chytřejší.



