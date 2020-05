Čína chystá odvetu vůči rozhodnutí USA, dotkne se i Applu

Zdroj: Huawei

V tomto týdnu jsme vás informovali, že USA prodloužilo zákaz spolupráce amerických firem s Huawei až do roku 2021. Jedná se jen o další prodlužování a skoro by se nikdo nedivil, ale USA přiostřuje. Důvodem je dle americké administrativy to, že Huawei dokázalo nakoupit technologie z USA prostřednictvím zahraničních společností. Proto došlo k přehodnocení pravidel a USA je nyní ochotno zakázat spolupráci s firmami, které obchodují s Huawei.

Čína se chystá na protiútok

Nově nastavená pravidla určují, že i zahraniční společnosti budou potřebovat licenci od USA, aby mohlo docházet k obchodování s Huawei, pakliže chtějí současně spolupracovat s americkými firmami. To by se mělo dotknout i TSMC, hlavního dodavatele pro mnohé společnosti. Změna přichází v době, kdy TSMC chce vybudovat továrnu v USA za 12 miliard dolarů. V tuto chvíli dochází k analýze, co budou nová pravidla znamenat pro polovodičového výrobce.

Tentokrát ale zareagovala i Čína, která je ochotna zavést podobnou strategii na americké společnosti. Pakliže nedojde ke změně, bude firma Apple označena za „nespolehlivou entitu“. Nejenže bude čínský lid varován před nákupem produktů této firmy, ale zároveň bude Apple čelit právním a správním řízením.

Klidně by mohlo dojít k zákazu působení na čínském trhu. Bohužel nejde jen o amerického výrobce smartphonů, na seznam nespolehlivých entit budou zařazeny společnosti jako Cisco Systems a Qualcomm, dokonce i Boeing.

Seznam asi bude o něco delší, ale pakliže Čína takto zasáhne proti zákazu USA, může to mít velký dopad na ekonomiku, zejména v době, kdy USA čelí pandemii. Navíc situace na americkém trhu není jednoduchá, miliony lidí přišlo v důsledku pandemie o zaměstnání. Čínský zákaz by pak vedl ke zhoršení situace a možná by se muselo propustit ještě více lidí.

